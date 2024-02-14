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"Вези меня мразь" и безумная "яжмать" в одном лице из Новосибирска

"Вези меня мразь" и безумная "яжмать" в одном лице из Новосибирска

Автор:
14 февраля 2024 11:03
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Новосибирск   Такси   Таксист   конфликт   негатив   пассажиркка   яжмать   
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Новосибирскому таксисту не повезло. Судя по информации из Сети, мужчина приехал на заказ по обычному тарифу, однако на месте обнаружил девушку с ребенком. Кроме того, у клиентки с собой было ещё и детское кресло.


Пристегнуть его самостоятельно девушка не смогла, из-за чего и обезумела. Если верить таксисту, он предлагал отъехать в сторону и помочь, но было уже слишком поздно. Вот такой получился ролик - безумная "яжмать" и "вези меня мразь" в одном лице. Еще и в драку лезла. Что думаете?


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Метки: Видео   Новосибирск   Такси   Таксист   конфликт   негатив   пассажиркка   яжмать   
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12  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 24 минуты назад
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307
Alex 6 минут назад
Дамочке нервишки бы подлечить. Понимаю забота о маленьком ребенке дело не легкое, стрессы, бессонные ночи и все такое. Но и в руках себя держать тоже надо уметь и тем более не выплескивать все что накопилось на постороннего человека, который к своему несчастью оказался этот таксист. Пора бы ей сходить к психиатру и может он выпишет ей что то успокоительное. Ничего тут зазорного нет, многие ходят к психиатрам когда чувствуют тревогу или стресс и продолжают жить нормальной жизнью.
Ну а таксисту конечно респект за спокойствие, именно так надо реагировать когда у кого то истерика. Видимо за все время как он работает таксистом он еще и не такое видел...
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60k
dima423 17 минут назад
пиз*ец просто... ну ее же надо в психушку срочно...
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20k
Shtoppi 23 минуты назад
этой неадекватной нужно срочно прилечь в безопасное место с мягкими поверхностями, причем в принудительном порядке.
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11k
Борис Карабанов Полчаса назад
"Подай, Господи, терпения учителям, врачам, продавцам, таксистам и всем иным в публичной сфере ныне труждающимся, и охрани их, Господи, от всякаго неадекватов предстояния. Аминь."
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4k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Таких конечно нужно вытаскивать за волосы и пиждить ногами.
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3k
Максим Макашев Полчаса назад
выдать этой тёлке "премию Дарвина". ВНЕ ОЧЕРЕДИ
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5k
Наталья 36 минут назад
Не задался денёк у мамаши. И последняя капля накрыла...
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46k
Цыц тут у меня 36 минут назад
Сколько выдержки у мужика...
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