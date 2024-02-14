"Вези меня мразь" и безумная "яжмать" в одном лице из Новосибирска



Пристегнуть его самостоятельно девушка не смогла, из-за чего и обезумела. Если верить таксисту, он предлагал отъехать в сторону и помочь, но было уже слишком поздно. Вот такой получился ролик - безумная "яжмать" и "вези меня мразь" в одном лице. Еще и в драку лезла. Что думаете?



