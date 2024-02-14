"Вези меня мразь" и безумная "яжмать" в одном лице из Новосибирска

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Новосибирскому таксисту не повезло. Судя по информации из Сети, мужчина приехал на заказ по обычному тарифу, однако на месте обнаружил девушку с ребенком. Кроме того, у клиентки с собой было ещё и детское кресло.
Пристегнуть его самостоятельно девушка не смогла, из-за чего и обезумела. Если верить таксисту, он предлагал отъехать в сторону и помочь, но было уже слишком поздно. Вот такой получился ролик - безумная "яжмать" и "вези меня мразь" в одном лице. Еще и в драку лезла. Что думаете?
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Ну а таксисту конечно респект за спокойствие, именно так надо реагировать когда у кого то истерика. Видимо за все время как он работает таксистом он еще и не такое видел...