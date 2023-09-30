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В Новосибирске две женщины отказались платить за такси и устроили скандал

В Новосибирске две женщины отказались платить за такси и устроили скандал

Автор:
30 сентября 2023 09:48
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Новосибирск   Таксист   женщины   конфликт   отказ платить   такси   угроза   
2261
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Женщины сели в машину, шофёр довез до места назначения, но вот платить они не собирались, что естественно, вызвало недовольство таксиста и он стал разбираться.

Вот только на него посыпались угрозы и он решил, что его нервы стоят дороже, чем эта поездка.

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Метки: Видео   Новосибирск   Таксист   женщины   конфликт   отказ платить   такси   угроза   
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18  комментариев
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
Наркоманки какие то, в ломбард приехали сдавать что то на дозу.
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11
zu4ara 3 минуты назад
Шмары обдолбаные, так и хочется ей на морду наступить...
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38k
Александр 8 минут назад
Кто назвал тих животных женщинами? Самки высших приматов, чекнутые дырки, шалавы с вокзала, но не Женщины...
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10k
The Dude 9 минут назад
Что-то общее у них есть
Наверное одно и то же психическое заболевание у самочек.
Вот и гримасы одинаковые

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15k
info-kozirev 10 минут назад
Мля я и минуты не выдержал бы,втащил бы сразу,кто позволил этой тупой суке так с людьми разговаривать,сломал бы сразу эту тварь,ничего людского в ней нет.
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9k
soar 36 минут назад
Во-первых, отсутствует начало конфликта. Во-вторых, женщина отказывается не Оплачивать, а ДОплачивать.
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2k
Alex 46 минут назад
Дочка подросла
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32k
Slonyash 53 минуты назад
Это какой то позор! (с)
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728
Странник Час назад
Это не женщина, это мразь с женскими половыми признаками.
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4k
Я дам вам парабеллум Час назад
"Таксиледи"
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Комментарий удален
−19
9k
Zhora Час назад
Никогда не бил женщин (наверное просто не сталкивался с подобными), но эту так и хочется взять и у.е.бать! Как только таксоид удержался.
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2k
Yapon_otez Час назад
Вся их злоба от от недо*ба
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Марамойки какие то.
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Не досмотрел до конца.
Че там, у нее глаза то повыпадали, или как?
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Итересно было бы на мужа посмотреть! Наверное такой же бешеный тушканчик...Что нибудь из этой серии:
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