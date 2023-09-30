В Новосибирске две женщины отказались платить за такси и устроили скандал

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Женщины сели в машину, шофёр довез до места назначения, но вот платить они не собирались, что естественно, вызвало недовольство таксиста и он стал разбираться.
Вот только на него посыпались угрозы и он решил, что его нервы стоят дороже, чем эта поездка.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Наверное одно и то же психическое заболевание у самочек.
Вот и гримасы одинаковые
Доска - наркоша
Че там, у нее глаза то повыпадали, или как?