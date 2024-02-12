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Жить стало лучше, жить стало веселей: Рамзан Кадыров подарил чеченским богословам машины и денежные премии

Жить стало лучше, жить стало веселей: Рамзан Кадыров подарил чеченским богословам машины и денежные премии

Автор:
12 февраля 2024 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: LADA Granta   автомабиль   в мире   машина   новости   подарок   рамзан кадыров   щедрость   
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В необычайном жесте щедрости, который вряд ли найдет аналоги в современной истории, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил 309 чеченским богословам ключи от новых автомобилей, дополнив свой подарок суммой в 100 тысяч рублей каждому.

Автомобили LADA Granta богословам лично передал глава республики Рамзан Кадыров. Муфтий Чечни Салах Межиев в свою очередь в Духовном управлении мусульман в торжественной обстановке вручил имамам денежные средства от РОФ.


«Лишь будучи благословленным Всевышним глава ЧР Рамзан Кадыров смог бы сделать столь благое дело. За один этот день он подарил всем 309 имамам республики машины и по 100 тыс. рублей. Да воздаст ему Всевышний благом за его доброту. Это без сомнений беспрецедентная акция», — заявили Межиев.

Ключи от нового автомобиля и денежные средства были переданы лично в руки каждому имаму.

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Метки: LADA Granta   автомабиль   в мире   машина   новости   подарок   рамзан кадыров   щедрость   
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59  комментариев
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6k
pinbalist 2 часа назад
В этой новости отвратительно всё.
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−4
leuyili943@mucol.infoleuyili943@mucol.info 7 секунд назад
а чего не ишаков пораздал ?
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998
adssaf afasffdsga 4 минуты назад
Имам и богослов понятия не тождественные - не всякий имам богослов и не всякий богослов имам, более того, в богословия есть даже атеисты. И намного корректные было назвать их "религиозными деятелями". У меня большие сомнения, что все они внесли какой-то значимый вклад в теологию, сомневаюсь и что образование теологическое у всех них есть.
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13k
kotovski 6 минут назад
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−15
Qwerty Group 9 минут назад
никто из этих людей к религии никакого отношения не имеет
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 10 минут назад
Вот хоть режьте меня , я помню как вайнахи наших пацанов , головами которых играли в футбол . Видео с тех видеокассетных времен храню . Хоть и не пересматривал уже с пару десятков лет . С тех пор трясет . А память штука жОсткая . Кто что то забывает , то рано или поздно проиграет .
Всех касаемо . Нас россиян , нохчей , бандеровцев и тд и тп ...
Вот что то заставляет вспомнить слова Пушкина и тех времен , что , что то постоянно напоминает про коварство нохчей .
Вот честно , по чесноку , без кривотолков хочу верить : наши они , браты . Апти , красавело , шик блеск и гордость .
Нет же , что то противится . И не поведение их сыновей на наших улицах , не борзЫй , упоротЫй движняк . Не медальки которые вешают фиг его знает за что на мордатого сынулю . Вижу дона Акадэмика и вера улетучивается .... Дон , дон , дон , гын , дон ...
Вспомнил , день Победы , год эдак 2016-2017 . Грозный . Черные ряды бородачей .
Гыр-гыр-гыр АхмадЧаджи , гыр-гыр-гыр да гыр-гыр-гыр Путин .
В общем папа хорошо , сынок его акадэмик тоже не херово , потом Темнейший , потом снова Гыр-гыр-гыр .
Нет , есть что то въедливое в них . Хочу ошибиться , очень хочу ... Но крайние века не позволяют ...
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1k
pka2004 16 минут назад
А чего не дарить? Русские всё оплатят.
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−4
leuyili943@mucol.infoleuyili943@mucol.info pka2004 14 минут назад
пуй подаст ...
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−4
leuyili943@mucol.infoleuyili943@mucol.info 16 минут назад
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЖИМА П Y Й-ЛA ПЕРВОГО ЗА 23 ЛЕТ - СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СМСКАМИ...
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14k
кот базилий 16 минут назад
Вах! щедрый фараон
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12k
Б.Касторский 16 минут назад
Я вот не могу понять. Если регион дотационный, разве там нет иных нужд? Я бы понял богатый и самодостаточный. Но тут? Странно это.
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−4
leuyili943@mucol.infoleuyili943@mucol.info 18 минут назад
пут леробад ...
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−3
Textaylor 19 минут назад
Верность не купишь.
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3k
Gusev 20 минут назад
И на фоне этого , по ТВ показывают ролики с больными детьми, которым не хватает на операцию и собирают деньги по смс. ПОЗОРИЩЕ.
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−4
leuyili943@mucol.infoleuyili943@mucol.info Gusev 17 минут назад
ПУТЬ ОТ АКАДЕМИКА САХАРОВА ДО АКАДЕМИКА КАДЫРОВА САМОЕ БОЛЬШОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ФЮРЫ ПУТ ЛЕРЦА ...
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−4
leuyili943@mucol.infoleuyili943@mucol.info Gusev 17 минут назад
это дружки фюры пут лерца такой бизнес мутят ...
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522
Александр Поляков Полчаса назад
Лучше так:
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199
Xiks Полчаса назад
Православные. Делайте взносы на благое дело. Имамам за счёт русских бабло и авто. Замечательно...
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344
Посейдон Полчаса назад
За счёт налогоплательщиков, которых я не считаю своей родиной и ровней себе, то есть считаю ниже себя, я бы без труда раздавал подарки и презенты тем, кого я считаю своими земляками и друзьями. Бог дал, я раздал. Другое дело заработанное с трудом в честной конкуренции, что раз подумаешь, что отдавать, кому и за что.
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697
Александр Полчаса назад
Учителям и врачам он подарил уже? Или богословы превыше всего?
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3k
brrr Полчаса назад
Светская страна и мракобесы!
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16k
Alex Полчаса назад
Ну, факт состоявшийся, чо нервничать, есть и положительный момент- это 309 автомобилей Лада Гранта, которые изготовили в нашей стране, за которые люди получат зарплату, государство налоги. Опять же, 309 потенциальных клиентов на сервис и запчасти, особенно запчасти, это же Лада )))) это опять работа и зарплата людям. Всё не так печально. )
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43k
Aleks Полчаса назад
Ну че, поддержал отечественный автопром.
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2k
Александр Полчаса назад
Шапито сплошное, а не регион((
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453
iskra Александр Полчаса назад
Шапито - это там, где смешно. А тут - грабеж российского бюджета, который наполняют российские налогоплательщики..
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