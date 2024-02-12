Жить стало лучше, жить стало веселей: Рамзан Кадыров подарил чеченским богословам машины и денежные премии

Автомобили LADA Granta богословам лично передал глава республики Рамзан Кадыров. Муфтий Чечни Салах Межиев в свою очередь в Духовном управлении мусульман в торжественной обстановке вручил имамам денежные средства от РОФ.



«Лишь будучи благословленным Всевышним глава ЧР Рамзан Кадыров смог бы сделать столь благое дело. За один этот день он подарил всем 309 имамам республики машины и по 100 тыс. рублей. Да воздаст ему Всевышний благом за его доброту. Это без сомнений беспрецедентная акция», — заявили Межиев.

Ключи от нового автомобиля и денежные средства были переданы лично в руки каждому имаму.