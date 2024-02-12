Жить стало лучше, жить стало веселей: Рамзан Кадыров подарил чеченским богословам машины и денежные премии

В необычайном жесте щедрости, который вряд ли найдет аналоги в современной истории, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил 309 чеченским богословам ключи от новых автомобилей, дополнив свой подарок суммой в 100 тысяч рублей каждому.
Автомобили LADA Granta богословам лично передал глава республики Рамзан Кадыров. Муфтий Чечни Салах Межиев в свою очередь в Духовном управлении мусульман в торжественной обстановке вручил имамам денежные средства от РОФ.
«Лишь будучи благословленным Всевышним глава ЧР Рамзан Кадыров смог бы сделать столь благое дело. За один этот день он подарил всем 309 имамам республики машины и по 100 тыс. рублей. Да воздаст ему Всевышний благом за его доброту. Это без сомнений беспрецедентная акция», — заявили Межиев.
Ключи от нового автомобиля и денежные средства были переданы лично в руки каждому имаму.
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Всех касаемо . Нас россиян , нохчей , бандеровцев и тд и тп ...
Вот что то заставляет вспомнить слова Пушкина и тех времен , что , что то постоянно напоминает про коварство нохчей .
Вот честно , по чесноку , без кривотолков хочу верить : наши они , браты . Апти , красавело , шик блеск и гордость .
Нет же , что то противится . И не поведение их сыновей на наших улицах , не борзЫй , упоротЫй движняк . Не медальки которые вешают фиг его знает за что на мордатого сынулю . Вижу дона Акадэмика и вера улетучивается .... Дон , дон , дон , гын , дон ...
Вспомнил , день Победы , год эдак 2016-2017 . Грозный . Черные ряды бородачей .
Гыр-гыр-гыр АхмадЧаджи , гыр-гыр-гыр да гыр-гыр-гыр Путин .
В общем папа хорошо , сынок его акадэмик тоже не херово , потом Темнейший , потом снова Гыр-гыр-гыр .
Нет , есть что то въедливое в них . Хочу ошибиться , очень хочу ... Но крайние века не позволяют ...