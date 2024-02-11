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Мошенники научились подделывать голос с помощью нейросети во время звонка

Мошенники научились подделывать голос с помощью нейросети во время звонка

Автор:
11 февраля 2024 11:18
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Нейросеть   голос   звонок   люди   мошенники   обман   
1732
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Девушке позвонил её «сын» и попросил скинуть 1000 рублей, якобы в школе собирают деньги на день рождения однокласснику. Но есть нюанс: настоящий сын в это время был рядом с ней в квартире.

Вероятно, скамеры взламывают соцсети и используют отправленные голосовые сообщения, которые изменяют с помощью искусственного интеллекта.


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Метки: Видео   Нейросеть   голос   звонок   люди   мошенники   обман   
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23  комментария
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Димка Смола/67 2 часа назад
Мне кажется что Вы пыздите чуть чуть.....Слишком много вопросов .......
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9k
Vалѣнтиныч 15 минут назад
Мы со всеми родственниками заранее оговорили пароли , при малейшем намёке на денежные отношения.
Например - Мама! иоп твайу матть! срачно киннь минэ до хрена деняг !!!
Ты ей в ответ... Скажи , дорогайа, в каком классе ты потеряла невинность?
В какой квартире жил этот , несостоявшийся зять?
Шучу, конечно... Но когда мне звонят .... Незнакомцы. Я просто спрашиваю пароль(заранее оговоренный).
Трубку сразу бросают.
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845
Максим Химки 23 минуты назад
Если мне позвонит дочка и попросит скинуть денег на карту . Я скину ей на карту. Зачем скидывать деньги на левую карту ???
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11k
Сергей Попов Полчаса назад
Постанова, конечно.
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21k
Dobrovit Полчаса назад
А чужой номер и левая карта не смутили?
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54k
Войнов 37 минут назад
Подделывать голоса мошенники могли задолго до появления нейросети. Этот вид мошенничества был популярен лет 15 назад. Моих соседей-стариков так "внук" разводил. Бабка прибежала ко мне деньги занимать. По виду бабульки я понял, что что-то не так, расспросил её и понял, что это развод. Пошел с ней к ним домой, там в это время дед по телефону разговаривал с "внуком". В общем, долго рассказывать, удалось мне отговорить стариков платить, правда с очень большим трудом, около часа на это потратил. Об этом можно длинный пост написать. Но дед с бабкой были абсолютно уверены, что это их внук.
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6k
Babangdida Час назад
А кто-нибудь не подскажет как это сделать!? А то есть разговор к главбуху, а он охотнее послушает замдиректора по финчасти (сейчас в отпуске), чем холопа-арбайтера...
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10k
Nero Час назад
Если даже её сына не было бы рядом, то можно сразу же понять, что это мошенники.
Банковскую карту несовершеннолетнему могут оформить только родители. И так, как они кидают туда периодически деньги, то по фразе "сына" "сейчас карту пришлю" тут же понятно ,что это обман.
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1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Корни мошенничества однозначно ведут в класс сына этой женщины. Для имитации голоса ее ребенка, нужно примерно 10 минут записи голоса этого мальчика для его подделки, а сделать подобную запись можно только в школе.
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857
Шурман 2 часа назад
Старая тема , жену так хотели развести моим голосом , правда вот была одна проблема я в это время сумки в дом заносил :) она мне говорит ты же только что звонил странным номером и попросил 300 евро :)
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