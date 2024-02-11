Мошенники научились подделывать голос с помощью нейросети во время звонка

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Девушке позвонил её «сын» и попросил скинуть 1000 рублей, якобы в школе собирают деньги на день рождения однокласснику. Но есть нюанс: настоящий сын в это время был рядом с ней в квартире.
Вероятно, скамеры взламывают соцсети и используют отправленные голосовые сообщения, которые изменяют с помощью искусственного интеллекта.
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Например - Мама! иоп твайу матть! срачно киннь минэ до хрена деняг !!!
Ты ей в ответ... Скажи , дорогайа, в каком классе ты потеряла невинность?
В какой квартире жил этот , несостоявшийся зять?
Шучу, конечно... Но когда мне звонят .... Незнакомцы. Я просто спрашиваю пароль(заранее оговоренный).
Трубку сразу бросают.
Банковскую карту несовершеннолетнему могут оформить только родители. И так, как они кидают туда периодически деньги, то по фразе "сына" "сейчас карту пришлю" тут же понятно ,что это обман.
СМС- переписка:
- "Мама это твой сын. Я сбил ребёнка! Чтобы всё уладить, надо заплатить следователю 100 000 рублей. Что делать?"
Ответ:
-"Мочи свидетелей и езжай домой! Я сварила борщ..."