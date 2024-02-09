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Ирландские баскетболистки отказались пожать руки сборной Израиля

Ирландские баскетболистки отказались пожать руки сборной Израиля

Автор:
09 февраля 2024 11:43
Сообщество : Спорт
Метки: Баскетбол   Видео   Израиль   Спорт   ирландия   отказались пожать руки   
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Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожать руки представительницам национальной команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года в Риге (Латвия).

Перед матчем Федерация баскетбола Ирландии (Basketball Ireland) в соцсети Х предупредила, что команда не будет принимать участие в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих обмен подарками и рукопожатия. Во время исполнения гимнов перед матчем игроки сборной Ирландии не вышли на центр площадки, выстроившись возле своей скамейки.


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Метки: Баскетбол   Видео   Израиль   Спорт   ирландия   отказались пожать руки   
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8  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик Час назад
За подобные фокусы должна быть моментальная дисквалификация и отстранение от соревнований на пару лет.
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830
Андрей Граф 17 минут назад
такие они стремные
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21k
Александр 43 минуты назад
Интересно, тут прогнутся и поменяют правила про рукопожатие как с украми или накажут?
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3k
Диагноз 49 минут назад
Интересно военное руководство или правительство какой-нибудь страны перед совершением каких-либо, пусть даже самых бесчеловечных действий, спрашивает разрешения у баскетбольной сборной? Ну или представителей других видов спорта? Что за бред...
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28k
Lehoia Час назад
Спорт вне политики- говорили они....
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12k
Б.Касторский Час назад
Вот что за мода пошла. Кругом "отмены"! Ещё со времен Олимпийских игр спорт был вне вражды и политики. Есть традиции. Не хотите проявить уважение к сопернику? Так просто откажитесь от соревнования. Прибалты вроде так собираются в отношении наших спортсменов поступить. А так? Глупо же.
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