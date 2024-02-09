Ирландские баскетболистки отказались пожать руки сборной Израиля

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Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожать руки представительницам национальной команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года в Риге (Латвия).
Перед матчем Федерация баскетбола Ирландии (Basketball Ireland) в соцсети Х предупредила, что команда не будет принимать участие в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих обмен подарками и рукопожатия. Во время исполнения гимнов перед матчем игроки сборной Ирландии не вышли на центр площадки, выстроившись возле своей скамейки.
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