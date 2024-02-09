Ирландские баскетболистки отказались пожать руки сборной Израиля

Перед матчем Федерация баскетбола Ирландии (Basketball Ireland) в соцсети Х предупредила, что команда не будет принимать участие в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих обмен подарками и рукопожатия. Во время исполнения гимнов перед матчем игроки сборной Ирландии не вышли на центр площадки, выстроившись возле своей скамейки.



