Деревенский парень, который мечтает стать профессиональным баскетболистом

Этот простой парень из Африки явно мечтает быть профессиональным баскетболистом и попасть в NBA. Его не смущает отсутствие зала, тренажёров и другого профессионального оборудования. Он привык работать с тем, что есть под рукой

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Терпение и труд всё перетрут!