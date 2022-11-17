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Деревенский парень, который мечтает стать профессиональным баскетболистом

Деревенский парень, который мечтает стать профессиональным баскетболистом

Автор:
17 ноября 2022 10:38
Сообщество : Спорт
Метки: Африка   Баскетбол   Спорт   видео   люди   тренировка   
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Этот простой парень из Африки явно мечтает быть профессиональным баскетболистом и попасть в NBA. Его не смущает отсутствие зала, тренажёров и другого профессионального оборудования. Он привык работать с тем, что есть под рукой
Терпение и труд всё перетрут!

Источник:

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Метки: Африка   Баскетбол   Спорт   видео   люди   тренировка   
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3  комментария
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1k
Шурман Час назад
Красава , стимул есть и цель есть . Добьется , главное что бы его увидели и пригласили , не важно в НБА или просто в какой то клуб в той же Европе .
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satra Полчаса назад
Есть достойные примеры для подражания. Например вот этот паренёк из трущоб.
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1k
Мурчелло Час назад
А говорят нигеры ничего не умеют.У них баскетбол в крови.Он впитался с молоком матери.Проник со спермой отца.Я верю,он станет великом баскетболистом.Ну на худой конец репером.Если репером,то со спермой соседа.
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