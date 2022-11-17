Деревенский парень, который мечтает стать профессиональным баскетболистом

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Этот простой парень из Африки явно мечтает быть профессиональным баскетболистом и попасть в NBA. Его не смущает отсутствие зала, тренажёров и другого профессионального оборудования. Он привык работать с тем, что есть под рукой
Терпение и труд всё перетрут!
Источник:
АНТИФИШКИ
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