Как играет в баскетбол самый высокий подросток в мире

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Подросток из Канады Оливье Риу может похвастаться впечатляющим для своих лет ростом. Парню всего 16 лет, а его рост составляет 229 сантиметров. Оливье играет в баскетбол и имеет явное преимущество перед другими игроками.
16-летний канадец ростом 229 сантиметров играет в баскетбол с одноклассниками. Во время вбрасывания и данков ему практически не приходится прыгать.
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Метки: Баскетбол Оливье Риу Спорт баскетболист видео рекорд рост
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