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Как играет в баскетбол самый высокий подросток в мире

Как играет в баскетбол самый высокий подросток в мире

Автор:
28 декабря 2022 10:05
Сообщество : Спорт
Метки: Баскетбол   Оливье Риу   Спорт   баскетболист   видео   рекорд   рост   
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Подросток из Канады Оливье Риу может похвастаться впечатляющим для своих лет ростом. Парню всего 16 лет, а его рост составляет 229 сантиметров. Оливье играет в баскетбол и имеет явное преимущество перед другими игроками.
16-летний канадец ростом 229 сантиметров играет в баскетбол с одноклассниками. Во время вбрасывания и данков ему практически не приходится прыгать.

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Метки: Баскетбол   Оливье Риу   Спорт   баскетболист   видео   рекорд   рост   
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2  комментария
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3k
lekha-fil 24 минуты назад
Увы, это плохо для этого "мальца".
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13k
Александр 5 минут назад
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