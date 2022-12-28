Как играет в баскетбол самый высокий подросток в мире

Подросток из Канады Оливье Риу может похвастаться впечатляющим для своих лет ростом. Парню всего 16 лет, а его рост составляет 229 сантиметров. Оливье играет в баскетбол и имеет явное преимущество перед другими игроками.

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16-летний канадец ростом 229 сантиметров играет в баскетбол с одноклассниками. Во время вбрасывания и данков ему практически не приходится прыгать.