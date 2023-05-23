737
1
1
17 мая, в Денвере (США) состоялся баскетбольный матч между командами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Популярные спортсмены Леброн Джеймс («Лейкерс») и Никола Йокич («Денвер») были замечены в симуляции во время игры.
Сперва Леброн оказался на паркете после легкого контакта с Йокичем. Никола решил не отставать и вскоре отомстил сопернику.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядит самый загруженный пешеходный переход
- Кошка приютила детёныша выдры
- Необычная макаронная фабрика
- «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети
- Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча
Новости партнёров
мне, как дилетанту, кажется, что за такие вещи нужно снимать с команды очки или начислять противнику.
пусть играют, а жюри в течение 5-10 минут все камеры и ракурсы проверит и выяснит: симуляция это или нет.