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Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча

Известные баскетболисты обменялись симуляциями во время матча

Автор:
23 мая 2023 09:27
Сообщество : Спорт
Метки: Баскетбол   Никола Йокич   Прикол   Спорт   баскетболисты   видео   леброн джеймс   симуляция   
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17 мая, в Денвере (США) состоялся баскетбольный матч между командами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Популярные спортсмены Леброн Джеймс («Лейкерс») и Никола Йокич («Денвер») были замечены в симуляции во время игры.

Сперва Леброн оказался на паркете после легкого контакта с Йокичем. Никола решил не отставать и вскоре отомстил сопернику.

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Метки: Баскетбол   Никола Йокич   Прикол   Спорт   баскетболисты   видео   леброн джеймс   симуляция   
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3  комментария
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3k
Роман Полчаса назад
херь какая-то.
мне, как дилетанту, кажется, что за такие вещи нужно снимать с команды очки или начислять противнику.
пусть играют, а жюри в течение 5-10 минут все камеры и ракурсы проверит и выяснит: симуляция это или нет.
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6k
sumrаknn 6 минут назад
Грубо сыгранная симуляция. До такого опускаются когда цена победы очень велика. Понять можно - победа принадлежит и команде и болельщикам, а победителей не судят. Если такое в обычном матче - презрение и забвение. Кстати, придуман мной был рабочий приемчик скрытого фола, баскетболисты - пользуйтесь: когда соперник убегает в отрыв и один бежит на кольцо, я не пытался обогнать или помешать сбоку, шансов мизер, мяч перекладывается и все, еще и фол дадут. вместо этого я бежал сзади с вытянутыми руками и когда соперник подпрыгивал для броска (шансов промахнуться почти 0) вытянутой рукой толкал в спину и сразу менял направление. руки вытянуты, моего движения (толчка) не видно, да и видно что соперник взлетает, а я уже в стороне, вообще не причем, но игрок получив ускорение, уже не успевает сделать скорректированный бросок, практически всегда мимо. Конечно это нельзя делать если игрок будет бить сверху или стена рядом
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27k
Serg2001 Полчаса назад
Дети...
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