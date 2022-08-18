Мальчик максимально честно ответил на вопросы журналистки

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На спортивном мероприятии журналистка решила задать несколько вопросов болельщикам. Один из юных зрителей не растерялся и честно рассказал о причине своего посещения баскетбольного матча.
Мальчик, который знает чего хочет от жизни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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