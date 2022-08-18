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Мальчик максимально честно ответил на вопросы журналистки

Мальчик максимально честно ответил на вопросы журналистки

Автор:
18 августа 2022 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Баскетбол   Спорт   Юмор   видео   дети   интервью   мальчик   прикол   
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На спортивном мероприятии журналистка решила задать несколько вопросов болельщикам. Один из юных зрителей не растерялся и честно рассказал о причине своего посещения баскетбольного матча.
Мальчик, который знает чего хочет от жизни.

Источник:

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Метки: Баскетбол   Спорт   Юмор   видео   дети   интервью   мальчик   прикол   
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8  комментариев
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3k
Vlamir Час назад
Нет буфета здесь наверное!
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1k
Сергей 17 минут назад
подстава
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2k
vasilykopkov 41 минуту назад
Думал скажет, что на сиськи пришёл посмотреть, а ему - только пожрать.
Я страшно разочарован...
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1k
pitsilver Час назад
Точно так же можно и про женский футбол кого угодно спросить
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−8
HalloFreeSpace 2 часа назад
Я так в театр хожу
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