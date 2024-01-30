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Пёс, оставшись в салоне автомобиля, чудом не разнёс спортзал

Пёс, оставшись в салоне автомобиля, чудом не разнёс спортзал

Автор:
30 января 2024 08:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   за рулем   пес   собака   спортзал   
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Владелец спортивного клуба, находящегося в небольшом населённом пункте в американском штате Джорджия, стал свидетелем наезда легкового автомобиля на колонну строения.

Камера наружного наблюдения зафиксировала аварийную ситуацию, в ходе которой сдающий задним ходом автомобиль врезался в столб.

Затем владелец заведения запечатлел вполне довольного ротвейлера, занявшего водительское кресло и смотрящего на него через опущенное боковое стекло.

Автор видео не уточнил никаких последствий инцидента.

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Метки: Видео   животные   за рулем   пес   собака   спортзал   
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1  комментарий
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Михаил Сметанкин Полчаса назад
Интересно, а как он включил реверс без нажатия на предозранитель?
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