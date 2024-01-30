Пёс, оставшись в салоне автомобиля, чудом не разнёс спортзал

Владелец спортивного клуба, находящегося в небольшом населённом пункте в американском штате Джорджия, стал свидетелем наезда легкового автомобиля на колонну строения.
Камера наружного наблюдения зафиксировала аварийную ситуацию, в ходе которой сдающий задним ходом автомобиль врезался в столб.
Затем владелец заведения запечатлел вполне довольного ротвейлера, занявшего водительское кресло и смотрящего на него через опущенное боковое стекло.
Автор видео не уточнил никаких последствий инцидента.
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