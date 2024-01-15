FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15700 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака

Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака

Автор:
15 января 2024 11:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   
1192
2
1

Четвероногий друг человека понюхал жидкость для снятия лака и не смог сдержать своего отвращения.

Автор видео рассказала, что одна из её собак чрезмерно любопытна и любит совать свой нос куда не просят. Даже когда хозяйка делает маникюр, собака будет крутиться рядом и интересоваться, что происходит. Именно поэтому шутки ради дама протянула собаке ватный диск, смоченный жидкостью для снятия лака.

Любой, кто хоть раз нюхал такие жидкости, согласится, что аромат далёк от приятного, но реакция животного оказалась совсем уж красноречивой. Пользователи интернета потешаются, глядя на то, как собака скорчила брезгливую гримасу и даже попыталась отпихнуть мерзость лапой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Харон 37 минут назад
Она маникюр на крыльце делает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA 7 минут назад
Хозяйка - тупая овца. У собаки нюх в сотни раз чувствительнее человеческого. Сунуть эту ватку под нос собаке - то же самое, что плеснуть самой хозяйке литр этой жидкости в лицо. Интересно было бы посмотреть на ее реакцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

969980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг...
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый рабочий день после праздников

Лучшие демотиваторы
Признал своих

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#позитив#забавно#собака#природа#кошка#ДТП#соцсети
#животные#интересно#интересное#Реакция#СССР#в мире#работа#аварии#знаменитости#США
#факты#люди#Россия#кот#Прикол#познавательно#пожар#автомобили#кино#шоу бизнес
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Фокус с исчезающим псом с забавным финалом Фокус с исчезающим псом с забавным финалом Черепаха не на шутку напугала коня и пса Черепаха не на шутку напугала коня и пса Владелец питомника разнял щенков проверенным способом Владелец питомника разнял щенков проверенным способом Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина Собака попыталась напасть на свою тень Собака попыталась напасть на свою тень

На что жалуетесь?

Вернуться