Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака

Четвероногий друг человека понюхал жидкость для снятия лака и не смог сдержать своего отвращения.
Автор видео рассказала, что одна из её собак чрезмерно любопытна и любит совать свой нос куда не просят. Даже когда хозяйка делает маникюр, собака будет крутиться рядом и интересоваться, что происходит. Именно поэтому шутки ради дама протянула собаке ватный диск, смоченный жидкостью для снятия лака.
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Любой, кто хоть раз нюхал такие жидкости, согласится, что аромат далёк от приятного, но реакция животного оказалась совсем уж красноречивой. Пользователи интернета потешаются, глядя на то, как собака скорчила брезгливую гримасу и даже попыталась отпихнуть мерзость лапой.
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