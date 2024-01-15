Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака

Автор видео рассказала, что одна из её собак чрезмерно любопытна и любит совать свой нос куда не просят. Даже когда хозяйка делает маникюр, собака будет крутиться рядом и интересоваться, что происходит. Именно поэтому шутки ради дама протянула собаке ватный диск, смоченный жидкостью для снятия лака.