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Фокус с исчезающим псом с забавным финалом

Фокус с исчезающим псом с забавным финалом

Автор:
31 октября 2023 07:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   добро   животные   позитив   собака   фокус   
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Два мальчика решили показать фокус с псом и попросили папу запечатлеть их. Животное должно быть исчезнуть, но что-то пошло не так.

Родитель двух юных фокусников запечатлел классическое представление, в ходе которого четвероногий питомец должен был спрятаться, чтобы его не было видно.

Юные иллюзионисты были уверены, что фокус удался и животное исчезло из кадра. Однако уши пса показались из-за ящика, чем позабавили папу и пользователей сети.

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Метки: Видео   Пёс   добро   животные   позитив   собака   фокус   
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2k
Оксид Бетона 36 минут назад
посреди дороги...
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38k
russger 4 минуты назад
Весь фокус в том, что их папа долбодятел, не умеющий снимать правильно
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11k
Sapsan 11 минут назад
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