Фокус с исчезающим псом с забавным финалом

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Два мальчика решили показать фокус с псом и попросили папу запечатлеть их. Животное должно быть исчезнуть, но что-то пошло не так.
Родитель двух юных фокусников запечатлел классическое представление, в ходе которого четвероногий питомец должен был спрятаться, чтобы его не было видно.
Юные иллюзионисты были уверены, что фокус удался и животное исчезло из кадра. Однако уши пса показались из-за ящика, чем позабавили папу и пользователей сети.
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