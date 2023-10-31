Фокус с исчезающим псом с забавным финалом

Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает

Собака окончила университет вместе с хозяйкой и получила собственный диплом

Владелец питомника разнял щенков проверенным способом

Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина

Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга

В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку