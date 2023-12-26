Цвергшнауцер: самая маленькая служебная собака в мире

Цвергшнауцер — маленькая собака с боевым характером, которая обожает находиться в центре внимания. Её характерные черты — это пышная борода и бакенбарды.
Кто сказал, что размер имеет значение? Глядя на цвергшнауцера, о такой глупости даже не подумаешь! В этой крохотной собачонке кроется столько отваги, энергичности, ума и рабочих качеств, что с лихвой хватит на пару-тройку собак стандартного размера. И в этом их главный плюс!
Если вы всю жизнь мечтали о верной служебной собаке, что выполняла бы команды с одного взгляда, не боялась трудностей и всегда была бы готова прийти на выручку, то цвергшнауцер — однозначно ваш выбор. Карманный волкодав в морде лица мохнато-бородатой собачонки будет с вами и в горе, и в радости. Собственно, это самое горе и радость он может сотворить и сам — в зависимости от того, как вы его воспитаете.
А вот тут, скажем сразу, нужна твёрдая рука. Принося в дом смешного лохматого цвержонка, не ведитесь на очаровательные глазки, а сразу обозначайте точки над i. Малыш ещё с пелёнок должен понять, что вы хоть и любите его до безумия, но на шею сесть не позволите. В противном случае вы получите служебную собаку «наоборот»: придётся учиться носить тапочки в зубах и гавкать на прохожих самостоятельно. Малы да удалы — именно такими и выводили этих барбосов.
Первыми создателями породы были простые немецкие крестьяне-фермеры, чьих имён история, увы, не запомнила. С незапамятных времён небольшие проворные собачки жили рядом с людьми и помогали во всех домашних делах: охраняли дома и живность, пасли скот, ловили крыс и разгоняли тоску. Начальные этапы селекционного разведения цвергшнауцера приходятся на конец 19 века. Тогда у кинологов-энтузиастов возникла идея из всего многообразия местных барбосов под собирательным названием «шнауцер» (от немецкого «морда/усы») сделать нечто более оформленное.
Тогда самых мелких шнауцеров скрестили с другими небольшими породами, вроде аффенпинчеров, миниатюрных пуделей, пинчеров и шпицев. Полученных метисов снова скрещивали и мешали между собой, пока в 1888 году не зарегистрировали первого в истории цвергшнауцера. С тех времён порода медленно, но верно начала развиваться. Ей пытались мешать мировые войны, сумятица, революции, но цверги и народная любовь к этим собачкам оказалась сильнее.
По нынешним стандартам животины должны вырастать не более 35 сантиметров в холке и весить 4-8 килограмм. Перечень допустимых в породе окрасов сейчас немного поменялся, но главную фишечку шнауцеров никто не забыл. Фирменная длинная борода и густые бровки — ну вы только гляньте на эту прелесть! Они придают животинам неповторимый породный шарм и +100500 к обаянию. Предвосхищая вопросы: да, во время еды пачкается, но потом легко моется шампунькой.
Да и вообще, за этими собаками уход очень простой. Шерсть у них жёсткая и грубая, а значит, не путается, не линяет и не требует ежедневного ритуала расчёсывания. Достаточно два раза в год заморочиться с триммингом — специальной процедурой «выщипывания», когда мастер удаляет отмершие волоски и ваш шнауцер снова как новенький.
Как и многие другие породистые собаки, цверги склонны к некоторым генетическим заболеваниям вроде панкреатита, диабета или нарушения свёртываемости крови. Но даже несмотря на это, бобики считаются достаточно здоровыми и крепкими, что сегодня большая редкость.
Источник:
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