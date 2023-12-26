Цвергшнауцер: самая маленькая служебная собака в мире

Если вы всю жизнь мечтали о верной служебной собаке, что выполняла бы команды с одного взгляда, не боялась трудностей и всегда была бы готова прийти на выручку, то цвергшнауцер — однозначно ваш выбор. Карманный волкодав в морде лица мохнато-бородатой собачонки будет с вами и в горе, и в радости. Собственно, это самое горе и радость он может сотворить и сам — в зависимости от того, как вы его воспитаете.