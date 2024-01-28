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Сообщество Без кота и жизнь не та 1955 постов • 499 подписчиков подписаться
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Женщина, рискуя жизнью, остановила движение транспорта и спасла котёнка

Женщина, рискуя жизнью, остановила движение транспорта и спасла котёнка

Автор:
28 января 2024 09:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Жизнь   Спасение   добро   животные   котёнок   милота   поступок   
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Местная жительница, прокладывающая несколько дней назад свой маршрут мимо оживлённой турецкой магистрали, заметила маленького котёнка, оказавшегося в заточении на разделительной полосе.

Неравнодушная к судьбе угодившего в затруднительное положение детёныша женщина, на протяжении нескольких минут, размахивая руками, пыталась остановить несущиеся с большой скоростью транспортные средства и в конечном итоге спасла маленького котёнка.

Со слов спасательницы, она назвала детёныша Чудо и после курса реабилитации в местной ветеринарной клинике, надеется пристроить котёнка в хорошую семью.

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Метки: Видео   Жизнь   Спасение   добро   животные   котёнок   милота   поступок   
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11  комментариев
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42k
Example 6.2.6 Час назад
Ну и хорошо, что всё хорошо закончилось.
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3k
lekha-fil 53 минуты назад
[мат]*ько.
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49k
Максим Т. Час назад
Создание аварийной обстановки. В этот раз повезло.
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186
Деньги Есть 2 часа назад
В Турции котов любят. Практически священные животные.
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186
Деньги Есть Роберт Шекли Полчаса назад
Да мало ли почему она хочет отдать его в хорошие руки? Может у неё аллергия. Вы меня, сударь, извините, но Вы - зануда.
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Дура безмозглая - рисковала не только своей жизнью. Такой замес мог бы получится и все из-за котенка, который она еще будет пристраивать
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186
Деньги Есть Роберт Шекли 2 часа назад
Был бы жив Твикс, он бы Ваш комментарий не одобрил.
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