Женщина, рискуя жизнью, остановила движение транспорта и спасла котёнка

Местная жительница, прокладывающая несколько дней назад свой маршрут мимо оживлённой турецкой магистрали, заметила маленького котёнка, оказавшегося в заточении на разделительной полосе.
Неравнодушная к судьбе угодившего в затруднительное положение детёныша женщина, на протяжении нескольких минут, размахивая руками, пыталась остановить несущиеся с большой скоростью транспортные средства и в конечном итоге спасла маленького котёнка.
Со слов спасательницы, она назвала детёныша Чудо и после курса реабилитации в местной ветеринарной клинике, надеется пристроить котёнка в хорошую семью.
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- Мужчина спас жизнь тонущей коале
- Мужчина спас крохотного котёнка, который оказался посреди оживлённой трассы
- Спасатели включили звук голоса мамы-кошки, чтобы выманить котёнка из подвала
- Котёнок завёл себе человека
- Мужчина нанял автокран, чтобы спасти котёнка с крыши
В Турции климат хороший, бродячих кошек много
Пока в стране практикуется т.н. "любовь к кошкам" в формате бесконтрольного размножения и перемещения, то постоянно будут возникать ситуации вроде заблудившегося котенка на трассе
Стоит ли рисковать ради этого рисковать жизнью и подвергать опасности окружающих пусть каждый ответить сам
Чрезмерная защита прав животных легко переходит в зоошизу