Женщина, рискуя жизнью, остановила движение транспорта и спасла котёнка

Неравнодушная к судьбе угодившего в затруднительное положение детёныша женщина, на протяжении нескольких минут, размахивая руками, пыталась остановить несущиеся с большой скоростью транспортные средства и в конечном итоге спасла маленького котёнка.

Со слов спасательницы, она назвала детёныша Чудо и после курса реабилитации в местной ветеринарной клинике, надеется пристроить котёнка в хорошую семью.