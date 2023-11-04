Спасатели включили звук голоса мамы-кошки, чтобы выманить котёнка из подвала

778
1
1
Котенок застрял в дыре бетонной кладки подвала. Спасатели не смогли сразу достать истошно орущего малыша. Пришлось включить смекалку и аудиозапись с мяуканьем кошки-мамы.
Это сработало! Хвостатого передали женщине, которая и вызвала спасателей. Не устояв перед просьбой детей и криком котенка, она забрала черненького к себе.
Спасибо большое, что достали. Сейчас мои девочки дома успокоятся. Они переживали, так сильно плакал. Конечно, мы его забираем. Он же ребенок еще
Источник:
Ссылки по теме:
- Какие звуки издает довольный тукан
- Знакомство с семейством гепардов
- Милая беседа с пушистым другом
- Мужчина нанял автокран, чтобы спасти котёнка с крыши
- Пёс обрадовался, увидев себя в телевизоре
Новости партнёров
реклама