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Сообщество Без кота и жизнь не та 1790 постов • 486 подписчиков подписаться
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Спасатели включили звук голоса мамы-кошки, чтобы выманить котёнка из подвала

Спасатели включили звук голоса мамы-кошки, чтобы выманить котёнка из подвала

Автор:
04 ноября 2023 11:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   животные   запись   котенок   милота   позитив   
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Котенок застрял в дыре бетонной кладки подвала. Спасатели не смогли сразу достать истошно орущего малыша. Пришлось включить смекалку и аудиозапись с мяуканьем кошки-мамы.

Это сработало! Хвостатого передали женщине, которая и вызвала спасателей. Не устояв перед просьбой детей и криком котенка, она забрала черненького к себе.


Спасибо большое, что достали. Сейчас мои девочки дома успокоятся. Они переживали, так сильно плакал. Конечно, мы его забираем. Он же ребенок еще

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Метки: Видео   Спасение   животные   запись   котенок   милота   позитив   
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