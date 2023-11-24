В Барнауле женщина спасла котёнка, застрявшего на дереве

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В одном из дворов алтайского Барнаула стая собак загнала на дерево котёнка. Только вот забраться он смог, руководствуясь, видимо, сильным страхом и инстинктом самосохранения, а слезть ― нет. Тогда пушистый включил все своё обаяние и начал во всеуслышание мяукать.
На его зов отозвались добровольцы местного приюта «Ласка» ― таким образом у одного из волонтеров по имени Ангелина утро началось с подвига. Девушка, будучи в одной футболке, вскарабкалась на дерево и спасла «мистера Мяу». Теперь его приведут в порядок и найдут хороших хозяев.
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