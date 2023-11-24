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Сообщество Без кота и жизнь не та 1828 постов • 490 подписчиков подписаться
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В Барнауле женщина спасла котёнка, застрявшего на дереве

В Барнауле женщина спасла котёнка, застрявшего на дереве

Автор:
24 ноября 2023 11:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Смелая   Спасение   добро   животные   котенок   позитив   поступок   
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В одном из дворов алтайского Барнаула стая собак загнала на дерево котёнка. Только вот забраться он смог, руководствуясь, видимо, сильным страхом и инстинктом самосохранения, а слезть ― нет. Тогда пушистый включил все своё обаяние и начал во всеуслышание мяукать.

На его зов отозвались добровольцы местного приюта «Ласка» ― таким образом у одного из волонтеров по имени Ангелина утро началось с подвига. Девушка, будучи в одной футболке, вскарабкалась на дерево и спасла «мистера Мяу». Теперь его приведут в порядок и найдут хороших хозяев.

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Метки: Видео   Смелая   Спасение   добро   животные   котенок   позитив   поступок   
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sumrаknn 46 минут назад
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