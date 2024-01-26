Юные хоккеисты Беларуси и Кореи сошлись врукопашную во время матча

23 января в китайском Шэньяне открылся второй Шэньянский молодежный хоккейный турнир «Кубок возрождения», участие в котором примут 68 команд.
На церемонии открытия чемпионата присутствовали 68 команд-участниц из Китая и из-за границы. После показательных выступлений подростков-хоккеистов, три чемпионки в фигурном катании из Беларуси украсили ледовое шоу, а их сложные движения вызвали бурные аплодисменты у зрителей.
На следующий день матч между молодёжными сборными Беларуси и Южной Кореи закончился настоящим побоищем. Юные хоккеисты встали стенка на стенку и при помощи кулаков принялись выяснять свои отношения.
Спустя несколько минут взрослым удалось угомонить воинствующих спортсменов. Последствия драки не уточняются.
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ИМХО не правильному хоккею учат в Белоруссии.