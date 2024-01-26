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Юные хоккеисты Беларуси и Кореи сошлись врукопашную во время матча

Юные хоккеисты Беларуси и Кореи сошлись врукопашную во время матча

Автор:
26 января 2024 13:22
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   в мире   драка   коньки   лед   хоккеисты   
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23 января в китайском Шэньяне открылся второй Шэньянский молодежный хоккейный турнир «Кубок возрождения», участие в котором примут 68 команд.

На церемонии открытия чемпионата присутствовали 68 команд-участниц из Китая и из-за границы. После показательных выступлений подростков-хоккеистов, три чемпионки в фигурном катании из Беларуси украсили ледовое шоу, а их сложные движения вызвали бурные аплодисменты у зрителей.


На следующий день матч между молодёжными сборными Беларуси и Южной Кореи закончился настоящим побоищем. Юные хоккеисты встали стенка на стенку и при помощи кулаков принялись выяснять свои отношения.


Спустя несколько минут взрослым удалось угомонить воинствующих спортсменов. Последствия драки не уточняются.



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Метки: Видео   Спорт   в мире   драка   коньки   лед   хоккеисты   
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23  комментария
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Надеюсь, что бацкины "зубрята" наваляли корейцам
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max20 6 минут назад
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18k
Вася 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Alex 18 минут назад
На хоккейном матче это абсолютно нормально.
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35k
Fat Lynx Полчаса назад
Бля! Кто в какой форме?
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8k
Vladimir 37 минут назад
Судя по цифрам на табло наши проигрывали. Хотя на тренировке разнесли корейцев 11-0.
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31k
Григорий 40 минут назад
Трус не играет в хоккей, только коньками и лежачих не бить. Если нашим наваляли, то так тому и быть, плохо подготовлены. Если наши наваляли - красавчики, тренер молодец.
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24k
sanchesS80 55 минут назад
Темненькие в среднем на много крупней беленьких, плюс их вроде больше.
ИМХО не правильному хоккею учат в Белоруссии.
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37k
koleos72 Час назад
Да там видно что косорыл... - узкоглазые в за.упе,но не вывозят! Но все довольны!
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49k
consul1970 Час назад
Я не понял, наши то в какой форме?
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18k
Голос Вселенной Час назад
Двое на одного, трое на одного.... Юнцы, не впитали еще пока этику хоккейных кулачных боёв... Расти им еще и расти...
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3k
Илья 2 часа назад
Тут без шансов Корейцы на две головы ниже .
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13k
Cornho 2 часа назад
Автор, "врукопашную" пишется слитно.
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Провокатор 2 часа назад
Видать белорусы Ким Чен Ира похвалили.
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