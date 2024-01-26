Юные хоккеисты Беларуси и Кореи сошлись врукопашную во время матча

На церемонии открытия чемпионата присутствовали 68 команд-участниц из Китая и из-за границы. После показательных выступлений подростков-хоккеистов, три чемпионки в фигурном катании из Беларуси украсили ледовое шоу, а их сложные движения вызвали бурные аплодисменты у зрителей.





На следующий день матч между молодёжными сборными Беларуси и Южной Кореи закончился настоящим побоищем. Юные хоккеисты встали стенка на стенку и при помощи кулаков принялись выяснять свои отношения.





Спустя несколько минут взрослым удалось угомонить воинствующих спортсменов. Последствия драки не уточняются.



