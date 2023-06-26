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Чемпионка по толканию ядра была вынуждена пробежаться

Чемпионка по толканию ядра была вынуждена пробежаться

Автор:
26 июня 2023 11:15
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Курьезы   Спорт   Чемпионат Европы   в мире   спортсмен   
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Чемпионке Бельгии по толканию ядра и метанию молота Джолиен Бумкво пришлось пробежаться на чемпионате Европы в Польше.

Две барьеристки страны снялись с дистанции из-за травм и Джолиен пришлось пробежать 100 метров с барьерами, чтобы спасти свою команду от дисквалификации.

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Метки: Видео   Курьезы   Спорт   Чемпионат Европы   в мире   спортсмен   
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18  комментариев
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Главное - участие :)
А ещё - не бояться показаться смешным. Это спорт, а не конкурс красоты.
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1k
liveevil 9 минут назад
Так по ходу ни одну не завалила и все перепры.... перешагнула. Респект!
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6k
Vladimir 15 минут назад
Сила духа, грация и пластика. Первое уж точно на высоте.
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1k
Лимонадный Джо 17 минут назад
Помню показывали бегунью из одной мусульманской страны. Она была одета в полностью закрывающее тело одежде и хиджабе. Естественно прибежала намного позже других спортсменок, но стадион её дружно поддерживал за всё время забега.
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−2
Лолипоп Полчаса назад
бегуньи рядом с ней - как лилипуты рядом с Гулливером...
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11k
DumDum 37 минут назад
Сам погибай, а товарища выручай. Молодец!
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6k
Андрей Крылов 47 минут назад
Вспомнилось. :)
Ссылка www.youtube.com
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4k
просто Дмитрий 53 минуты назад
А че? Для следующих ОЛИМПГЕЙСКИХ ИГР сойдет
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389k
Алексей 59 минут назад
помню на зимней олимпиаде на марафоне лыжной гонки африканец участвовал.он там просто пешком на лыжах шагал )))
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56k
Олег Час назад
афробельгийцы или негроевропейцы я запутался уже
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12k
Марсианин Час назад
Вах, какой жэнщына!!! С ней гулять буду - меня домой донесет!
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19k
sonic24a Час назад
да норм
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10k
Алексей 2 часа назад
Молодец!
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16k
Smiley 2 часа назад
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7k
Roman 2 часа назад
Наши там есть?
Нет?
Пусть сами смотрят тогда.
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