Чемпионка по толканию ядра была вынуждена пробежаться

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Чемпионке Бельгии по толканию ядра и метанию молота Джолиен Бумкво пришлось пробежаться на чемпионате Европы в Польше.
Две барьеристки страны снялись с дистанции из-за травм и Джолиен пришлось пробежать 100 метров с барьерами, чтобы спасти свою команду от дисквалификации.
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А ещё - не бояться показаться смешным. Это спорт, а не конкурс красоты.
Уверен, что все участники включая её и все зрители понимали это этот забег формальность. И будь там приз зрительских симпатий, то она бы его получила.
Нет?
Пусть сами смотрят тогда.