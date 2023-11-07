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Как действовать, если провалился под лёд

Как действовать, если провалился под лёд

Автор:
07 ноября 2023 12:28
Метки: Видео   в мире   зима   лёд   полезно   совет   
1270
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1

От несчастных случаев не застрахован никто. Мужчина показал список действий, которые нужно выполнить, если провалился под лёд.

Что делать, если провалился под лёд

Сперва нужно постараться не делать резких движений и сохранять спокойствие (насколько это возможно).

Источник:

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Метки: Видео   в мире   зима   лёд   полезно   совет   
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4  комментария
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3k
poбт Час назад
зае*бись снимать тиктоки в ручейке стоя ногами на дне и минимумом одежды
даже релакснуть можно
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19k
Карлсончек 11 минут назад
В его случае нужно было двигаться к берегу ломая остатки льда. Вылезая на льдину можно усугубить.
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150
Raingold Fischer 18 минут назад
Курни гашиша и никакой паники, лишь плыви по течению.
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