Как действовать, если провалился под лёд

1270
1
1
От несчастных случаев не застрахован никто. Мужчина показал список действий, которые нужно выполнить, если провалился под лёд.
Что делать, если провалился под лёд
Сперва нужно постараться не делать резких движений и сохранять спокойствие (насколько это возможно).
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядит Якутск при температуре -50°C
- Как правильно давать кошке таблетки
- Как компактно складывать одежду
- Как легко и быстро завязать галстук
- Мужчина спас птицу, примёрзшую лапами к ограждению
Новости партнёров
реклама