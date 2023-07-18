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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 435 постов • 25 подписчиков подписаться
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В Смоленской области 15-летний парень заступился за девушку и теперь ему может грозить срок

В Смоленской области 15-летний парень заступился за девушку и теперь ему может грозить срок

Автор:
18 июля 2023 10:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   драка   заступился   люди   мужчины   срок   
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Юноша услышал женские крики и просьбы о помощи. По его словам, девушка пыталась отбиться от изнасилования. Тогда подросток решил спасти ее и вместе с друзьями вступил в конфликт с нападавшим.

Он взял биту у друга и избил ею обидчика (на 34 секунде видео, подросток обведен в кружок). Приятели школьника считают, что в его отношении могут несправедливо сработать правоохранительные органы, поскольку избитый написал заявление - и о побоях, и о пропавшей барсетке.

Сам же подросток уверяет, что ничего не забирал и мотивом для избиения было лишь желание защитить девушку.


При этом сама барышня присутствовала рядом, но заявление в полицию не написала. На звонки и сообщения не отвечает.


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Метки: Видео   в мире   драка   заступился   люди   мужчины   срок   
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10  комментариев
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54k
dima423 40 минут назад
вот хер его знает... статья написана очень субъективно, нет ни версии девушки, ни версии пострадавшей стороны, так же не вижу на видео никакой попытки изнасилования, только избиение...
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523
Александр 11 минут назад
Иду я, значит, с битой и другом на бейсбольное поле в бейсбол поиграть, а тут как раз изнасилование назревает.
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33k
Snork Snorkoff 16 минут назад
Делай добро и беги
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26k
Matrosskin 16 минут назад
Смоленск - столица бейсбола ( пардон - лапты), там все вечером идут либо на тренировку либо с тренировки по бейсболу ( лапты) , факт. Ну и естественно - спортинвентарь носят с собой, а как же. А то вдруг у кого-то с собой мяч и перчатка окажутся, а биты под рукой нет - и всё, пропал матч
ПС. Кстати - а вы знаете как в два действия из гопника превратиться в джентльмена ? 1. Выбросить биту. 2. Приобрести клюшку для гольфа.
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10k
Борис Карабанов 36 минут назад
Ходят дежурят по району с другом, у которого бита всегда при себе - вдруг, дескать, где-то изнасилование затевается, а мы тут как тут, летим на крыльях ночи!
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75k
Viktor 43 минуты назад
История стара как мир!
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129
Виктор Viktor 24 минуты назад
Да уж... Вспоминаю сразу Москачку и Саркандаугаву...
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6k
livaneth 47 минут назад
Сядет.
На видео девушки нет. Заявления от девушки нет. Бита на видео есть. Заявление от пострадавшего есть.
Разве что пожалеют малолетнего сопляка и дадут условно.
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12k
Linuksoid 49 минут назад
И где тут барышня в беде? Обычные разборки пацанов. Отмазаться хочет пацанчик, но нас не проведёшь!
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