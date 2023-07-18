В Смоленской области 15-летний парень заступился за девушку и теперь ему может грозить срок

Он взял биту у друга и избил ею обидчика (на 34 секунде видео, подросток обведен в кружок). Приятели школьника считают, что в его отношении могут несправедливо сработать правоохранительные органы, поскольку избитый написал заявление - и о побоях, и о пропавшей барсетке.

Сам же подросток уверяет, что ничего не забирал и мотивом для избиения было лишь желание защитить девушку.

При этом сама барышня присутствовала рядом, но заявление в полицию не написала. На звонки и сообщения не отвечает.