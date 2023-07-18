В Смоленской области 15-летний парень заступился за девушку и теперь ему может грозить срок

Юноша услышал женские крики и просьбы о помощи. По его словам, девушка пыталась отбиться от изнасилования. Тогда подросток решил спасти ее и вместе с друзьями вступил в конфликт с нападавшим.
Он взял биту у друга и избил ею обидчика (на 34 секунде видео, подросток обведен в кружок). Приятели школьника считают, что в его отношении могут несправедливо сработать правоохранительные органы, поскольку избитый написал заявление - и о побоях, и о пропавшей барсетке.
Сам же подросток уверяет, что ничего не забирал и мотивом для избиения было лишь желание защитить девушку.
При этом сама барышня присутствовала рядом, но заявление в полицию не написала. На звонки и сообщения не отвечает.
Источник:
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ПС. Кстати - а вы знаете как в два действия из гопника превратиться в джентльмена ? 1. Выбросить биту. 2. Приобрести клюшку для гольфа.
На видео девушки нет. Заявления от девушки нет. Бита на видео есть. Заявление от пострадавшего есть.
Разве что пожалеют малолетнего сопляка и дадут условно.