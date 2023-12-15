Лиса с незавидной судьбой

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Мужчина обнаружил в замерзшем водоёме лису, которой не хватило сил добраться до берега.
Как живая... Жаль красивого зверя
По всей видимости, лиса обессилела в холодной воде, утонула, а потом "вмёрзла".
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