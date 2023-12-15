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Лиса с незавидной судьбой

Лиса с незавидной судьбой

Автор:
15 декабря 2023 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Жизнь   в мире   животные   лиса   лёд   находка   
2303
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Мужчина обнаружил в замерзшем водоёме лису, которой не хватило сил добраться до берега.

Как живая... Жаль красивого зверя

По всей видимости, лиса обессилела в холодной воде, утонула, а потом "вмёрзла".

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Метки: Видео   Жизнь   в мире   животные   лиса   лёд   находка   
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5  комментариев
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5k
Сергей Семенов 45 минут назад
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4k
Glory to Urine! 36 минут назад
Бедолажка. Надеюсь, быстро умерла.
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1k
Gadova 58 минут назад
Млять, лисичку жалко
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58k
dima423 Час назад
Прикольно, вырезать бы ее в кубике и поставить как памятник)
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3k
Carex 2 часа назад
Естественный отбор.
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