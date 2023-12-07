До последнего не знаешь, чем закончится эта битва

Текбол – это гибрид футбола и настольного тенниска. Игра появилась в 2014 г. в Венгрии, а уже через три года создается Международная федерация текбола. Сегодня это направление весьма популярно как среди любителей, так и среди профессионалов мирового футбола. Первый чемпионат мира по текболу прошел в Венгрии в 2017 г. Сегодня Международная федерация объединяет более 50 стран-участниц. При этом, ведется активная работа по включение текбола в программу Олимпийский игр.

Матч в текбол состоит из 3-ех сетов. Каждый сет играют до 20 очков, при этом необходим перевес в 2 очка. Игрок может делать три касания, причем нельзя два раза подряд играть одной частью тела. Также нельзя касаться стола или соперника.