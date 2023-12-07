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До последнего не знаешь, чем закончится эта битва

До последнего не знаешь, чем закончится эта битва

Автор:
07 декабря 2023 10:06
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   Текбол   в мире   люди   мяч   накал   
2782
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Вообще, так я и не понимаю, что это за игра, но как же круто выглядит, какой накал.

Текбол – это гибрид футбола и настольного тенниска. Игра появилась в 2014 г. в Венгрии, а уже через три года создается Международная федерация текбола. Сегодня это направление весьма популярно как среди любителей, так и среди профессионалов мирового футбола. Первый чемпионат мира по текболу прошел в Венгрии в 2017 г. Сегодня Международная федерация объединяет более 50 стран-участниц. При этом, ведется активная работа по включение текбола в программу Олимпийский игр.


Матч в текбол состоит из 3-ех сетов. Каждый сет играют до 20 очков, при этом необходим перевес в 2 очка. Игрок может делать три касания, причем нельзя два раза подряд играть одной частью тела. Также нельзя касаться стола или соперника.

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Метки: Видео   Спорт   Текбол   в мире   люди   мяч   накал   
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29  комментариев
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18k
banzai7 Час назад
До этого момента даже не знал, что такой вид спорта существует.
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615
Человек Разумный 9 минут назад
Вот таким спортсменам надо отдать зарплаты заевшихся футболистов. Тут явно накал страстей и острых моментов больше
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 10 минут назад
Если в настольный теннис худо-бедно способны научиться многие, то это область жонглирования ногами и головой.
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25k
Стрелец 11 минут назад
В настольном теннисе это называется "сопля".
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2k
Егор Попов 14 минут назад
Почти то же самое что в квадрат играть, только на теннисном столе. Кто в детстве в квадрат не играл?
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6k
Андрей 14 минут назад
я руками то так не смогу.. а они ногами
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1k
Гера Полчаса назад
Чем бы дитя не тешилось....
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757
ZeroCross.ru Полчаса назад
офигенчик, даже мизинец на ноге скрутило от предчувствия встречи со столом
как интресно будет выглядеть топ-спин

сам шарами люблю позвенеть
Andro Off++, BF 5fx, Tib LongGrass
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1k
Икра ежа Полчаса назад
А настольный тениск это в куда?
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3k
Pioner76 45 минут назад
Думал что у жолтенькой перед мальчиком в зеленом нет шансов...
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2k
Николай 46 минут назад
Текбол нужно смотреть исключительно с комментариями Юрия Профессионала=)))
Я весь матч с интересом просмотрел)))
Ссылка www.youtube.com
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151
ruslan d 55 минут назад
Крутая тема
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18k
Голос Вселенной 58 минут назад
По-моему это называется тэк-бол или как-то так...
Очень зрелищно и красиво!
На ютубе есть целые матчи....
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6k
livaneth Час назад
Женские соревнования должны быть без одежды.
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Да, круто, это не Кержаков...
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16k
GROMOZEKA Час назад
Комментатор тоже добавляет жару
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58k
dima423 Час назад
Интересная игра)
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