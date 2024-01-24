Парень купил б/у iPad за 400 долларов, но его поджидал неприятный сюрприз

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Техника от Apple никогда не была дешевой. А сегодня она стоит и вовсе безумных денег. Поэтому нет ничего дурного в том, чтобы приобрести б/у. Главное, чтобы продавец был порядочный и важно все проверить до "рукопожатия".
Но герой видео так не поступил и радостно расстался с 400 долларами (чуть больше 35 тысяч рублей). В общем порадоваться iPad не получилось, как вы уже догадались. Доверчивого и невнимательного парня ждал неприятный сюрприз.
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