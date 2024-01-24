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Парень купил б/у iPad за 400 долларов, но его поджидал неприятный сюрприз

Парень купил б/у iPad за 400 долларов, но его поджидал неприятный сюрприз

Автор:
24 января 2024 11:23
Сообщество : Юмор
Метки: ipad   Видео   гаджет   забавно   неудача   обман   фейл   
2243
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Техника от Apple никогда не была дешевой. А сегодня она стоит и вовсе безумных денег. Поэтому нет ничего дурного в том, чтобы приобрести б/у. Главное, чтобы продавец был порядочный и важно все проверить до "рукопожатия".

Но герой видео так не поступил и радостно расстался с 400 долларами (чуть больше 35 тысяч рублей). В общем порадоваться iPad не получилось, как вы уже догадались. Доверчивого и невнимательного парня ждал неприятный сюрприз.

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Метки: ipad   Видео   гаджет   забавно   неудача   обман   фейл   
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21  комментарий
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91k
Доктор Джонс Час назад
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10k
Сол Гудман Минуту назад
Видео какого года? Судя по внешнему виду это дровина айпад 2
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780
MidMaster 2 минуты назад
"Low Batar" никого не смутило
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8k
Ntvl 4 минуты назад
не понимаю людей, которые покупают огрызки за большие деньги на свои последние сбережения! понты? да, пожалуй! Но это дешевые понты...
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Raingold Fischer 37 минут назад
Молодое поколение всё не поймёт что бесплатный сыр лишь в мышеловке.
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369
ruslan d 38 минут назад
Это в каком году он купил эту древность за 400 $ ?
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797
cdzpm 46 минут назад
Не, ну а чо?! Норм, должно работать!
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8k
rutt Час назад
Уровень развода достойный яблонистов
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ruslan d rutt 38 минут назад
Думаешь с Самсунгом так не прокатит ?
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369
ruslan d rutt Полчаса назад
Ну посмотри на современные цены , китайцы порой дороже яблока стоят )))
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12k
Б.Касторский Час назад
Судя по древности айпада, это очень древнее видео. Да и айпад на деле не очень сильно подорожал с момента выхода.
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
КолдурасЪ Час назад
Это фича Apple!
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62k
pynh 2 часа назад
без лоха и жизнь плоха
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