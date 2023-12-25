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Когда заказчик торта хорошо знает именинницу

Когда заказчик торта хорошо знает именинницу

Автор:
25 декабря 2023 11:18
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   неудача   огонь   торт   фейл   
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Девушки подарили своей подруге торт с надписью "С др, глупая девка⁠⁠". Эта надпись наверняка могла бы её задеть и даже обидеть, но на правду не обижаются.

Всё сходится. Торт доставлен по адресу.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   неудача   огонь   торт   фейл   
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Друг 15 минут назад
С ДР ТП
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