Когда заказчик торта хорошо знает именинницу

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Девушки подарили своей подруге торт с надписью "С др, глупая девка". Эта надпись наверняка могла бы её задеть и даже обидеть, но на правду не обижаются.
Всё сходится. Торт доставлен по адресу.
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