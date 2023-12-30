В Техасе живёт игуана, которая ведёт себя как собака, а иногда как кошка

Ли рассказывает, что у его питомца цепкость собаки — Ракета всюду следует за ним, но в то же время, когда хозяин смотрит телевизор, игуана спокойно и с интересом вникает в происходящее на экране.





По словам мужчины, Ракета очень мотивирован на еду, иногда даже слишком — может нарушить порядок в холодильнике и всё перевернуть, а его любимым блюдом являются бананы. При этом,

Ракета бывает дисциплинирован, с удовольствием гуляет на поводке, и играет с собакой по кличке Коко. Когда Ли гуляет с Ракетой по округе или ходит в магазин, то их узнают и здороваются, а те, кто видит впервые, удивляются и с интересом рассматривают.





Если друзья Ракеты (хозяин и Коко) заняты, то он весело проводит время и в одиночестве, например, исследует пустые пакеты из-под собачьего корма, особенно с нарисованным волком. Видимо, чувствует собрата по дикой природе.





Ли признаётся, что уход за игуаной — это непростая задача, однако считает, что они с Ракетой созданы друг для друга. По его словам, главное, что их объединяет — это любовь к музыке:

— Мы оба любим музыку, умеем покачиваться в ритме, в такт. Это одна из вещей, которая связывает нас больше всего. Надеюсь, впереди у нас ещё много прекрасных моментов.



