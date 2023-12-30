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В Техасе живёт игуана, которая ведёт себя как собака, а иногда как кошка

В Техасе живёт игуана, которая ведёт себя как собака, а иногда как кошка

Автор:
30 декабря 2023 12:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Техас   животные   забавно   игуана   красота   круто   милота   природа   
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Гигантская игуана по кличке Ракета стала известной благодаря своему хозяину Ли, который заботливо документирует и публикует их совместные будни.

Ли рассказывает, что у его питомца цепкость собаки — Ракета всюду следует за ним, но в то же время, когда хозяин смотрит телевизор, игуана спокойно и с интересом вникает в происходящее на экране.


По словам мужчины, Ракета очень мотивирован на еду, иногда даже слишком — может нарушить порядок в холодильнике и всё перевернуть, а его любимым блюдом являются бананы. При этом,

Ракета бывает дисциплинирован, с удовольствием гуляет на поводке, и играет с собакой по кличке Коко. Когда Ли гуляет с Ракетой по округе или ходит в магазин, то их узнают и здороваются, а те, кто видит впервые, удивляются и с интересом рассматривают.


Если друзья Ракеты (хозяин и Коко) заняты, то он весело проводит время и в одиночестве, например, исследует пустые пакеты из-под собачьего корма, особенно с нарисованным волком. Видимо, чувствует собрата по дикой природе.


Ли признаётся, что уход за игуаной — это непростая задача, однако считает, что они с Ракетой созданы друг для друга. По его словам, главное, что их объединяет — это любовь к музыке:

— Мы оба любим музыку, умеем покачиваться в ритме, в такт. Это одна из вещей, которая связывает нас больше всего. Надеюсь, впереди у нас ещё много прекрасных моментов.


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Метки: Видео   Техас   животные   забавно   игуана   красота   круто   милота   природа   
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6  комментариев
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430
Jimmy 2 часа назад
она за хозяином всюду таскается -видимо давно укусила и теперь ждет когда он сдохнет
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 2 часа назад
Так понимаю что в доме за "хозяина Ли" убирается домработница из Мексики?
И выгребает все что...."заботливо документирует и публикует", несомненно под музыку.
А так то просто идиллия, угу )))
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22k
Mike Miller 3 часа назад
Рокет очень сильно старается быть хорошим питомцем. Не его вина, что он туповат))) Компенсирует это энтузиазмом.

А вообще, занятно, конечно. Но не уверен, что мне дома нужен кто-то на столько шустрый, тяжелый и тупой одновременно)). Если шустрый и тупой - должен быть маленьким, чтобы жить в аквариуме или террариуме.
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98
Pasha Panfilov 4 часа назад
Охренеть ) Да какая здоровая!
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6k
satra 4 часа назад
Игуана всегда согласная.
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10k
Павел 4 часа назад
Прикольная зверюга.
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