В Челябинской области вывели из леса трёх замерзающих бедолаг, а они сбежали от врачей и медиков

Позже стало понятно, почему они развили такую прыть.
У посёлка Северные печи встретились трое любителей природы. И немедленно пошли в лес. Зима, мороз, снег по пояс - но это их не остановило. Даже возраст - каждому от 30 до 40 лет - опыта и осторожности не прибавил.
Они забрались в чащу почти на 3 километра. Пошарились там и пошли обратно. И на полпути поняли, что сами не выйдут: одеты были в легкие курточки и ботинки. Да и сил уже не было. Страдальцы позвонили спасателям и слёзно попросили их вытащить - или они помрут от холода голода.
На помощь выдвинулись поисковики и разыскали бедолаг. Один из них пёрся по снегу в одних носках, а его ботинки нёс товарищ, как он заявил: «Чтобы погреть». Это сразу навело на некоторые подозрения, потом они подтвердились.
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Компашку вывезли из леса и передали врачам скорой. Те отправились с ними в больницу, но как только приехали - спасённые сбежали.
Особых догадок не потребовалось: это были любители веществ, а в лесу они искали закладку. По словам местных, такие чудики иногда там встречаются.
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- я помню где остались заросли и недавно видел торчит из под снега . Кто со мной пойдет а то темно уже .
а было уже часов 10 вечера , зима ,сугробы ..
ушлепали эти два ушлепка за вожделенной травой , сколько их не было не берусь сказать номы к тому времени еще литр раскатали за неспешной игрой в карты и болтовней. Вваливаются эти два походника -все в комьях снега замерзшие но каждый с охапкой
мы так не ржали наверно никогда , нарвали эти два деятеля полыни которая действительно часто остается с высохшими листьями торчать из под снега.