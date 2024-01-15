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В Челябинской области вывели из леса трёх замерзающих бедолаг, а они сбежали от врачей и медиков

В Челябинской области вывели из леса трёх замерзающих бедолаг, а они сбежали от врачей и медиков

Автор:
15 января 2024 16:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Спасение   Челябинская область   лес   поиски   спасатели   чаща   
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Позже стало понятно, почему они развили такую прыть.

У посёлка Северные печи встретились трое любителей природы. И немедленно пошли в лес. Зима, мороз, снег по пояс - но это их не остановило. Даже возраст - каждому от 30 до 40 лет - опыта и осторожности не прибавил.

Они забрались в чащу почти на 3 километра. Пошарились там и пошли обратно. И на полпути поняли, что сами не выйдут: одеты были в легкие курточки и ботинки. Да и сил уже не было. Страдальцы позвонили спасателям и слёзно попросили их вытащить - или они помрут от холода  голода.

На помощь выдвинулись поисковики и разыскали бедолаг. Один из них пёрся по снегу в одних носках, а его ботинки нёс товарищ, как он заявил: «Чтобы погреть». Это сразу навело на некоторые подозрения, потом они подтвердились.

Компашку вывезли из леса и передали врачам скорой. Те отправились с ними в больницу, но как только приехали - спасённые сбежали.

Особых догадок не потребовалось: это были любители веществ, а в лесу они искали закладку. По словам местных, такие чудики иногда там встречаются.


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Метки: Видео   Спасение   Челябинская область   лес   поиски   спасатели   чаща   
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8  комментариев
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1k
александр ломовицкий Час назад
класс . вспомнился случай из детства (да да я рос в Казахстане и там растет трава) . дело было так же где то январь-февраль запасы с лета заготовленной травы закончились , сидим пьем самогон и тут моего одноклассника озаряет ИДЕЯ
- я помню где остались заросли и недавно видел торчит из под снега . Кто со мной пойдет а то темно уже .
а было уже часов 10 вечера , зима ,сугробы ..
ушлепали эти два ушлепка за вожделенной травой , сколько их не было не берусь сказать номы к тому времени еще литр раскатали за неспешной игрой в карты и болтовней. Вваливаются эти два походника -все в комьях снега замерзшие но каждый с охапкой
мы так не ржали наверно никогда , нарвали эти два деятеля полыни которая действительно часто остается с высохшими листьями торчать из под снега.
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6k
Alex 45 минут назад
дык нахера их спасать было?
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5k
Rubiroid_47 57 минут назад
Ссылка coub.com
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375
ruslan d Час назад
Фмга у них там закладки с квестами ...
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6k
Lexx Час назад
Закладка в 3км в чаще... Чепуха. Никакой дурак-закладчик не попрётся. И как они заблудились? Назад, по своим следам, не судьба вернуться? Сейчас не лето.
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