В Челябинской области вывели из леса трёх замерзающих бедолаг, а они сбежали от врачей и медиков

У посёлка Северные печи встретились трое любителей природы. И немедленно пошли в лес. Зима, мороз, снег по пояс - но это их не остановило. Даже возраст - каждому от 30 до 40 лет - опыта и осторожности не прибавил.

Они забрались в чащу почти на 3 километра. Пошарились там и пошли обратно. И на полпути поняли, что сами не выйдут: одеты были в легкие курточки и ботинки. Да и сил уже не было. Страдальцы позвонили спасателям и слёзно попросили их вытащить - или они помрут от холода голода.

На помощь выдвинулись поисковики и разыскали бедолаг. Один из них пёрся по снегу в одних носках, а его ботинки нёс товарищ, как он заявил: «Чтобы погреть». Это сразу навело на некоторые подозрения, потом они подтвердились.