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Камчатские спасатели вытащили маленького лисёнка, упавшего в колодец

Камчатские спасатели вытащили маленького лисёнка, упавшего в колодец (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 09:17
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   колодец   лисенок   помощь   спасатели   спасение   фото   
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Туристы, совершающие в середине июля облёт на вертолёте заброшенного участка, где ранее располагалась метеостанция в Камчатском крае, недалеко от реки Карымская, в одном из резервуаров с водой обнаружили рыжего пленника.

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Метки: видео   животные   колодец   лисенок   помощь   спасатели   спасение   фото   
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