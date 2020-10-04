Камчатские спасатели вытащили маленького лисёнка, упавшего в колодец

Один из спасателей запечатлел, как при помощи доски, опущенной вниз, исхудавший лесной зверь самостоятельно выбрался из водного плена.



Со слов автора видео, они со своим приятелем успели спасти одного детёныша, второй лисёнок, угодивший в резервуар, к сожалению не дождался спасения и не пережил заточения.