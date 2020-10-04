Камчатские спасатели вытащили маленького лисёнка, упавшего в колодец

Туристы, совершающие в середине июля облёт на вертолёте заброшенного участка, где ранее располагалась метеостанция в Камчатском крае, недалеко от реки Карымская, в одном из резервуаров с водой обнаружили рыжего пленника.
Один из спасателей запечатлел, как при помощи доски, опущенной вниз, исхудавший лесной зверь самостоятельно выбрался из водного плена.
Со слов автора видео, они со своим приятелем успели спасти одного детёныша, второй лисёнок, угодивший в резервуар, к сожалению не дождался спасения и не пережил заточения.
Со слов автора видео, они со своим приятелем успели спасти одного детёныша, второй лисёнок, угодивший в резервуар, к сожалению не дождался спасения и не пережил заточения.
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