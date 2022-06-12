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8 видов животных «отметились» в нацпарке «Земли леопарда»

8 видов животных «отметились» в нацпарке «Земли леопарда»

Автор:
12 июня 2022 10:11
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   красота   нацпарк   природа   удивительно   
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Сотрудники научного отдела «Земли леопарда» хорошо знают повадки животных, поэтому им не составило труда найти «место притяжения» обитателей заповедника. Фотоловушка, которую разместили на сопке, где открывается прекрасный обзор на край возвышенности, по совместительству оказалась еще и звериной тропой. Восемь видов зверей предстали перед камерой во всей красе, предлагаем взглянуть на это.
Первой в объектив попала самка амурского тигра. Она с интересом исследовала технику, понюхала и, кажется, даже облизнула. К счастью, фотоловушка не пострадала от любопытства хищницы и уже вскоре смогла запечатлеть следующего зверька - активную белку на крае обрыва.
Затем на «место притяжения» гордо прошествовали три бурых медведя. Почти синхронно шагая вразвалочку, косолапые осмотрели округу с высоты и спокойно удалились по своим делам. Стоит отметить, что совсем недавно мать-медведица с тремя медвежатами наткнулись на одну из камер заповедника. Любопытная хищница уткнулась мордой в фотоловушку, техника сделала свою работу и медвежье «селфи» уже успели обсудить в социальных сетях. Следующий фрагмент видео с обзорной площадки наконец показал главного героя национального парка - дальневосточного леопарда. Молодая самка Leo 183F спокойно прилегла на самом краю обрыва. Немного отдохнув, кошка огляделась и отправилась исследовать округу дальше.

Источник:

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Метки: видео   животные   красота   нацпарк   природа   удивительно   
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