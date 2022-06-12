8 видов животных «отметились» в нацпарке «Земли леопарда»

Затем на «место притяжения» гордо прошествовали три бурых медведя. Почти синхронно шагая вразвалочку, косолапые осмотрели округу с высоты и спокойно удалились по своим делам. Стоит отметить, что совсем недавно мать-медведица с тремя медвежатами наткнулись на одну из камер заповедника. Любопытная хищница уткнулась мордой в фотоловушку, техника сделала свою работу и медвежье «селфи» уже успели обсудить в социальных сетях. Следующий фрагмент видео с обзорной площадки наконец показал главного героя национального парка - дальневосточного леопарда. Молодая самка Leo 183F спокойно прилегла на самом краю обрыва. Немного отдохнув, кошка огляделась и отправилась исследовать округу дальше.