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В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам

В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам

Автор:
30 ноября 2023 16:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   красная книга   поселок   тигр   хищник   
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Жители не знают, как его прогнать и обращаются к властям.

Амурский тигр занесён в Международную Красную книгу - это один из самых редких хищников на планете. Их осталось всего 750 особей, а охотничьи угодья одного зверя достигают 600-800 км².

Несмотря на это, они периодически пугают людей в Приморье. Например, в августе этого года несколько тигров вышло из тайги из-за наводнений.

Обычно ливни и паводки не влияют на крупных хищников, но в дождь плохо слышно и трудно с запахами, поэтому, например, тигры могут вовремя не увидеть людей или машину. В первом случае это был годовалый тигренок, который сам по себе любопытный, здесь охотнадзор проверяет наличие матери, - пояснил тогда генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Когда вода схлынула, тигры больше не появлялись. Потом наступили холода и один из хищников вновь стал выходить к людям. Единственное, что пока придумали местные жители - отпугивать зверя громкой музыкой.

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Метки: Видео   Приморье   красная книга   поселок   тигр   хищник   
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1  комментарий
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FoxGen 20 минут назад
Сколько говорили, не прикармливайте диких животных. Вот результат.
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