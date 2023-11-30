В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам

Жители не знают, как его прогнать и обращаются к властям.
Амурский тигр занесён в Международную Красную книгу - это один из самых редких хищников на планете. Их осталось всего 750 особей, а охотничьи угодья одного зверя достигают 600-800 км².
Несмотря на это, они периодически пугают людей в Приморье. Например, в августе этого года несколько тигров вышло из тайги из-за наводнений.
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Обычно ливни и паводки не влияют на крупных хищников, но в дождь плохо слышно и трудно с запахами, поэтому, например, тигры могут вовремя не увидеть людей или машину. В первом случае это был годовалый тигренок, который сам по себе любопытный, здесь охотнадзор проверяет наличие матери, - пояснил тогда генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Когда вода схлынула, тигры больше не появлялись. Потом наступили холода и один из хищников вновь стал выходить к людям. Единственное, что пока придумали местные жители - отпугивать зверя громкой музыкой.
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