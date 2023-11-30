В Приморье тигр стал по-хозяйски расхаживать по местным посёлкам

Обычно ливни и паводки не влияют на крупных хищников, но в дождь плохо слышно и трудно с запахами, поэтому, например, тигры могут вовремя не увидеть людей или машину. В первом случае это был годовалый тигренок, который сам по себе любопытный, здесь охотнадзор проверяет наличие матери, - пояснил тогда генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Когда вода схлынула, тигры больше не появлялись. Потом наступили холода и один из хищников вновь стал выходить к людям. Единственное, что пока придумали местные жители - отпугивать зверя громкой музыкой.