Собака из приюта умудрилась за одну ночь вскрыть вольер, устроить беспорядок, случайно вызвать полицейских и получить порцию ласки

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Хаски по кличке Кинг решил внимательно изучить помещение одного из американских приютов для животных. В итоге из-за любопытства пса сработала сигнализация.
На сигнал тревоги прибыл офицер полиции. Он уже готовился столкнуться с неизвестным злоумышленником, однако его встретил лишь радостный лай. Мужчина внимательно осмотрел помещение, убрал весь рассыпанный Кингом корм, хорошенько его погладил и вернул в вольер.
Кстати, другие собаки в тот момент спокойно спали
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