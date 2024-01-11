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Собака из приюта умудрилась за одну ночь вскрыть вольер, устроить беспорядок, случайно вызвать полицейских и получить порцию ласки

Собака из приюта умудрилась за одну ночь вскрыть вольер, устроить беспорядок, случайно вызвать полицейских и получить порцию ласки

Автор:
11 января 2024 11:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   милота   мора   собака   хаски   
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Хаски по кличке Кинг решил внимательно изучить помещение одного из американских приютов для животных. В итоге из-за любопытства пса сработала сигнализация.

На сигнал тревоги прибыл офицер полиции. Он уже готовился столкнуться с неизвестным злоумышленником, однако его встретил лишь радостный лай. Мужчина внимательно осмотрел помещение, убрал весь рассыпанный Кингом корм, хорошенько его погладил и вернул в вольер.

Кстати, другие собаки в тот момент спокойно спали

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Метки: Видео   Юмор   животные   милота   мора   собака   хаски   
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4  комментария
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1k
Михаил Полчаса назад
Некоторые непонимающие заводят дома Хаски, а потом на стену лезут...
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1k
... Час назад
У меня вопрос- откуда у копа ключи от приюта?!
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Olxi

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