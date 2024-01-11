Собака из приюта умудрилась за одну ночь вскрыть вольер, устроить беспорядок, случайно вызвать полицейских и получить порцию ласки

На сигнал тревоги прибыл офицер полиции. Он уже готовился столкнуться с неизвестным злоумышленником, однако его встретил лишь радостный лай. Мужчина внимательно осмотрел помещение, убрал весь рассыпанный Кингом корм, хорошенько его погладил и вернул в вольер.



Кстати, другие собаки в тот момент спокойно спали