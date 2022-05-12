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Пёс скучает по своим юным хозяевам

Пёс скучает по своим юным хозяевам

Автор:
12 мая 2022 12:21
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   милота   прикол   пёс   собака   
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Очаровательный и общительный пёс не привык к тишине в доме хозяев и начал грустить. Дело в том, что дети были отправлены к бабушке и с животным стали меньше играть и веселиться.
Когда отправили детей к бабушке.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   милота   прикол   пёс   собака   
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10  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 5 часов назад
Хаски в квартире. Что в голове у хозяина? Жаль пса. Ему бегать надо, активные, что ппц.
Вообще крупная собака в доме бред. Ей двор нужен как минимум. Но не у всех хватает мозгов держать собаку правильно.
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Роман 3 часа назад
В это же время кошак у бабушки наверное очень счастлив ))
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20k
SolomonA 4 часа назад
А чего песеля с детьми не отправили к бабушке?
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