Пёс скучает по своим юным хозяевам

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Очаровательный и общительный пёс не привык к тишине в доме хозяев и начал грустить. Дело в том, что дети были отправлены к бабушке и с животным стали меньше играть и веселиться.
Когда отправили детей к бабушке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вообще крупная собака в доме бред. Ей двор нужен как минимум. Но не у всех хватает мозгов держать собаку правильно.