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Собака ворвалась в эфир новостей

Собака ворвалась в эфир новостей

Автор:
30 июля 2022 10:33
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   баян   ведущая   видео   животные   милота   повтор   собака   
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Во время эфира в студию забежала большая собака и попыталась залезть к ведущей на стол.

Молодец не испугалась и не за материлась)

Источник:

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Метки: Юмор   баян   ведущая   видео   животные   милота   повтор   собака   
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11  комментариев
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690
Alex 2 часа назад
Видимо у собакена были важные новости
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Артем Петухов Минуту назад
Какой милашечный лабрадор
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1
ya.d.lu4 21 минуту назад
Всем это понравилось.
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919
ezh28 50 минут назад
Собака Овсянниковой?
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7k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Хорошо, хоть, без плаката.
"Собаки ходят!" (к.ф. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!")
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3k
perekrestok Час назад
Девушка молодец! Эмоции проявила сдержанно. Хоть и кошатница но к собакену отнеслась в пониманием, даже хотела за ушками почесать.
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Arti 2 часа назад
Я кощатник, девушка собачница. Так и живём в четвером ))
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Она кошатница)))) Ага это у нее просто нормального лабрадора не было)))
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