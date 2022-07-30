Собака ворвалась в эфир новостей

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Во время эфира в студию забежала большая собака и попыталась залезть к ведущей на стол.
Молодец не испугалась и не за материлась)
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АНТИФИШКИ
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