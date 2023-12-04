Хаски "говорит" с итальянским акцентом⁠⁠

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Пёс по кличке Аарон прославился в сети благодаря своей способности лаять с "итальянским акцентом". Скоро точно заговорит.
На опубликованных хозяйкой кадрах пёс отвечает на вопросы хозяйки лаем, напоминающим итальянскую речь.
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