Хаски "говорит" с итальянским акцентом⁠⁠

Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa

Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина

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