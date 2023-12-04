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Хаски "говорит" с итальянским акцентом⁠⁠

Хаски "говорит" с итальянским акцентом⁠⁠

Автор:
04 декабря 2023 09:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Юмор   акцент   животные   собака   хаски   
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Пёс по кличке Аарон прославился в сети благодаря своей способности лаять с "итальянским акцентом". Скоро точно заговорит.

На опубликованных хозяйкой кадрах пёс отвечает на вопросы хозяйки лаем, напоминающим итальянскую речь.

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Метки: Видео   Пёс   Юмор   акцент   животные   собака   хаски   
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5  комментариев
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6k
Александр Час назад
Пёс, конечно, шикарен! Но хоть убейте, не могу понять, что тут "напоминает итальянскую речь"?
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14k
Artem 17 минут назад
Ссылка coub.com
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1k
... Полчаса назад
Ходит легенда, что собаки раньше говорили с человеком, но человек предал собаку, а она простила его и осталась, а в наказание перестала с ним говорить. Есть что то в этом... Мои все ушастые тоже что то говорили, а понять ... Там хоть стой, хоть падай.
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