Глупая любительница селфи

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Излишняя любовь к селфи может быть опасна для вашего здоровья. Женщина, решившая вместе с подругами сделать "себяшку" на фоне приближающего поезда, прибавила проблем машинисту.
Система естественного отбора в действии.
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Проверила?
Но вот только не учла одного, что шлем предохраняет от переломов, а не от сотрясения.
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И мне показалось или она в конце там повторяет: "Идейта, идейта". Это видимо: "Идиотка", но вот только на каком языке? Не разобрал. То ли испанский, то ли итальянский. Кто понял, напишите.
А вот на бис уже навряд ли.