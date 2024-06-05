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Глупая любительница селфи

Глупая любительница селфи

Автор:
05 июня 2024 10:46
Метки: Видео   в мире   глупость   инцидент   люди   поезд   удар   
1294
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1

Излишняя любовь к селфи может быть опасна для вашего здоровья. Женщина, решившая вместе с подругами сделать "себяшку" на фоне приближающего поезда, прибавила проблем машинисту.

Система естественного отбора в действии.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   глупость   инцидент   люди   поезд   удар   
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20  комментариев
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17
Iosif Stalin 59 минут назад
Хорошо что видео есть, а то там настолько нет мозгов, что может на машиниста в суд подать, типа почему не объехал
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6k
Станислав 4 минуты назад
премию в студию!!!!
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5k
SmartCat101 6 минут назад
нормально так себякнулась
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 18 минут назад
Глупая любительница селфиПосмотреть
Глупая любительница селфи
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8k
pinbalist Полчаса назад
"-Мама, меня поезд убила!" (С)
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
Решила проверить крепость велосипедного шлема?
Проверила?
Но вот только не учла одного, что шлем предохраняет от переломов, а не от сотрясения.
=-=-=
И мне показалось или она в конце там повторяет: "Идейта, идейта". Это видимо: "Идиотка", но вот только на каком языке? Не разобрал. То ли испанский, то ли итальянский. Кто понял, напишите.
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15k
..: Атеист :.. 36 минут назад
А че на рельса вообще не легла? Получились эпичные кадры.. последние, правда в её жизни..
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3k
Роман 36 минут назад
А надо было так:
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1k
DuckTales 44 минуты назад
Вдоль полотна вообще идти/ехать опасно, застрявшее в колесной паре бревно, неплохо так может скосить ... Дурищи...
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12k
МихА 48 минут назад
две ТП
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34k
Владимир 53 минуты назад
Слов нет, да как так то.
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5k
Максим Макашев 54 минуты назад
Премию Дарвина - В СТУДИЮ!!!!
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8k
Харон ( Χάρων) 57 минут назад
Надеюсь, она не выжила...
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Браво! Бис!!!
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3k
Сергей Час назад
Даже сказать мне нечего.
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