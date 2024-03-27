Женщина провалилась под обрушившийся пол в торговом центре

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В двухэтажном торговом центре, расположенном в китайском городе Джуронг произошло обрушение пола. Инцидент попал на видео.
Помимо женщины при обрушении пола пострадал рабочий. Мужчина осуществлял строительные работы на первом этаже и получил травму ноги. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Специалисты выясняют причины обрушения пола.
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