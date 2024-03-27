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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1304 поста • 58 подписчиков подписаться
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Женщина провалилась под обрушившийся пол в торговом центре

Женщина провалилась под обрушившийся пол в торговом центре

Автор:
27 марта 2024 07:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   в мире   инцидент   люди   обрушение   пол   
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В двухэтажном торговом центре, расположенном в китайском городе Джуронг произошло обрушение пола. Инцидент попал на видео.

Помимо женщины при обрушении пола пострадал рабочий. Мужчина осуществлял строительные работы на первом этаже и получил травму ноги. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Специалисты выясняют причины обрушения пола.

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Метки: Видео   Китай   в мире   инцидент   люди   обрушение   пол   
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PbIBOK Час назад
Жесть.
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Игорь 54 секунды назад
Здpавствyйте. Извините, чтo пишy здесь, бoльше негде..

Cейчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не наxoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сейчас дoма есть абсoлютнo нечегo.
Oт гoлoда пoчти теpяю сoзнание. Oдoлжить пpoстo не y кoгo. oдoлжите, пoжалyйста, на едy pyблей 100-200. xoть на бyлкy xлеба, xoть на килoгpамм каpтoшки.

Eсли oставите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть с пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм слyчае oставьте свoи кoнтакты в личныx сooбщенияx. Я веpнy 100%!

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Заpанее Вам бoльшoе челoвеческoе спасибo.
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60k
turyst 6 минут назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3568 в горячем)

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