Молния ударила в пассажирский самолет

Эпичное видео из канадского Ванкувера — молния ударила прямо в самолëт, взлетавший с ВПП местного аэропорта.

По данным местных СМИ, пассажирский "Боинг 777-300" компании Air Canada совершал рейс из Ванкувера в Лондон. Борт поднимался в воздух в условиях грозы, когда в него ударила молния, — момент случайно попал на видео очевидца, снимавшего взлëт. На борту находилось несколько сотен пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. После разряда самолëт продолжил путь в пункт назначения.