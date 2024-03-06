Молния ударила в пассажирский самолет

В канадском Ванкувере попал на видео момент удара молнии в пассажирский самолет. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Эпичное видео из канадского Ванкувера — молния ударила прямо в самолëт, взлетавший с ВПП местного аэропорта.
По данным местных СМИ, пассажирский "Боинг 777-300" компании Air Canada совершал рейс из Ванкувера в Лондон. Борт поднимался в воздух в условиях грозы, когда в него ударила молния, — момент случайно попал на видео очевидца, снимавшего взлëт. На борту находилось несколько сотен пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. После разряда самолëт продолжил путь в пункт назначения.
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