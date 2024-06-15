В Китае молния поразила двух туристов

Вечером 13 июня 30-летний мужчина по имени Сунь был поражен молнией на привокзальной площади во время встречи с приятелем. Его срочно доставили в больницу, и в настоящее время он проходит лечение. Другой молодой человек получил лишь незначительные ссадины в результате падения на него приятеля.

