В Китае молния поразила двух туристов

Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения, снятые 13 июня в городе Цзиньчжоу (провинция Ляонин, КНР) показывают, как два человека идут по площади перед железнодорожным вокзалом, когда после внезапной вспышки света последовал громкий хлопок, в результате которого полетели искры, и молодые люди упали на землю.
Вечером 13 июня 30-летний мужчина по имени Сунь был поражен молнией на привокзальной площади во время встречи с приятелем. Его срочно доставили в больницу, и в настоящее время он проходит лечение. Другой молодой человек получил лишь незначительные ссадины в результате падения на него приятеля.
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