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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1488 постов • 62 подписчика подписаться
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В Китае молния поразила двух туристов

В Китае молния поразила двух туристов

Автор:
15 июня 2024 08:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   КИтай   ЧП   в мире   люди   молния   под зонтом   
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Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения, снятые 13 июня в городе Цзиньчжоу (провинция Ляонин, КНР) показывают, как два человека идут по площади перед железнодорожным вокзалом, когда после внезапной вспышки света последовал громкий хлопок, в результате которого полетели искры, и молодые люди упали на землю.

Вечером 13 июня 30-летний мужчина по имени Сунь был поражен молнией на привокзальной площади во время встречи с приятелем. Его срочно доставили в больницу, и в настоящее время он проходит лечение. Другой молодой человек получил лишь незначительные ссадины в результате падения на него приятеля.

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Метки: Видео   КИтай   ЧП   в мире   люди   молния   под зонтом   
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4  комментария
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311
Евгений Бобр Час назад
Ну главное выжили.
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1k
Рома 42 минуты назад
Што ж они такое обсуждали , кого фуесосили ?!
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5k
Макс 48 минут назад
И вокруг них тут же собрались люди с зонтиками...
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10k
Trenzel2003 49 минут назад
Выжить от попадания миллионов вольт и сотен тысяч ампер, по истине чудо. Но то что они оглохли из за разрыва перепонок, факт.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1581 пост (1538 в горячем)

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