FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15635 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Уехавший лифт едва не убил забытую снаружи собаку

Уехавший лифт едва не убил забытую снаружи собаку

Автор:
09 января 2024 10:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   лифт   повезло   собака   хозяйка   
873
1
1


В многоэтажке собака едва не погибла после того, как её забыли завести в лифт. На кадрах, снятых камерой наблюдения в подъезде, видно, как хозяйка вместе с поводком вошла в кабину и уехала, оставив питомца снаружи.

Лифт поехал, и собаку потащило вверх.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   лифт   повезло   собака   хозяйка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Вампир Кашёлкин 58 минут назад
Что собака, что хозяйка одного интеллекта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мария Коненкова 19 минут назад
Да тут особо никто и не виноват. Хозяйка и собака вдвоём вошли в лифт, двери закрылись, а затем по какой-то причине открылись (думаю, женщина перепутала кнопку этажа и нажала отмену). А у собаки тоже рефлекс: двери закрываются, потом открываются - приехали, выходим. Ну, она и вышла. А хозяйка уже нажала на нужную кнопку, и лифт поехал, не успела среагировать. Бывает, растерялась. Неприятно, но ситуация нестандартная, слава богу, обошлось. Я-то когда в пост заходила, уверена была, что опять влипалово в телефон, когда вокруг себя ничего не видят, виновато - оказывается, неправа оказалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

307658



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за оскорбления и экстремизм
«Скоро все русские девушки будут наши»: силовики задержали блогера из Таджикистана за...
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
Набирающие популярность в сообществах
На первом в этом году аукционе гигантского тунца продали почти за $800 тыс
На первом в этом году аукционе гигантского тунца продали почти за $800 тыс
Дети
Дети
Желания, которые сбылись
Желания, которые сбылись
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Просто в Таджикистане трава зеленее

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#аварии#авто аварии#Прикол#знаменитости#СССР#внешность#Москва#красота
#животные#интересно#автомобили#автомир#природа#люди#история#Юмор#интересное#звезды
#факты#машина#ДТП#кино#забавно#сарказм#новости#Россия#фильм#роль
Желания, которые сбылись Желания, которые сбылись Спасение пса из смертельной ловушки Спасение пса из смертельной ловушки Полицейский спас собаку от мучительной смерти Полицейский спас собаку от мучительной смерти Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами

На что жалуетесь?

Вернуться