Уехавший лифт едва не убил забытую снаружи собаку

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В многоэтажке собака едва не погибла после того, как её забыли завести в лифт. На кадрах, снятых камерой наблюдения в подъезде, видно, как хозяйка вместе с поводком вошла в кабину и уехала, оставив питомца снаружи.
Лифт поехал, и собаку потащило вверх.
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