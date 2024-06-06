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Мировой судья из Адыгеи выбросил взятку из окна во время задержания

Мировой судья из Адыгеи выбросил взятку из окна во время задержания

Автор:
06 июня 2024 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Майкоп   адыгея   взятка   задержание   судья   
1634
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Ему, конечно, это не помогло. Теперь, наверное, жалеет, что не съел.

В Майкопе сразу после получения взятки на рабочем месте задержали мирового судью. Во время визита оперативников слуга Фемиды не придумал ничего лучше, чем выбросить полученные деньги в окно, под которым, разумеется, дежурили полицейские. Несмотря на то, что все телодвижения судьи продажного были зафиксированы, тот сделал вид, что ничего не понимает.


По данным следствия, мировой судья Беретарь Рустам Заурбиевич рассматривал административное дело местного водителя, которому за нарушение ПДД грозило наказание в виде лишения прав на полгода. И дабы избавить шофёра от такой неприятности, заботливый судья попросил у нарушителя 30 тысяч рублей. Мужчина на взятку согласился, но оказался честнее должностного лица и обратился в полицию.

Сообщается, что в отношении судьи сам председатель СК Бастрыкин возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Рустаму Беретарю грозит до 10 лет колонии. Известно, что Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела и отправила судью в отставку.

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Метки: Видео   Майкоп   адыгея   взятка   задержание   судья   
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11  комментариев
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381
ГТА Форевер Час назад
Ай вай вай! Нэкогда такой не был и тут ай вай..
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31k
Serg2001 Минуту назад
30 тысяч?!! Для Москвы это даже не устная благодарность...) Так... комарик икнул
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11k
Клёст 4 минуты назад
За несчастные 30 тысяч рублей!
Мамочки, какой же он осëл...
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913
zu4ara 4 минуты назад
Какой-то лопух, а не судья...
Нормальные судьи на рабочем месте взятки не берут.
Тут сразу Беретарь Рустам Заурбиевич одет как бомж, кабинет бомжовый, сам глупый, как осёл...
чурбан
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9k
Владимир 6 минут назад
Страх потерян...
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12k
Летучий Мыш 7 минут назад
А где запись из кабинета? А то приличному судье взятку пихали, он обиделся и пошёл деньги в окно выкидывать, а тут оперативники забегают и подозревают в нехорошем.
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3k
Lena 10 минут назад
И комедия и трагедия в одном видео))) Шедевральная короткометражка!
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50k
Сергей Полчаса назад
Ну мужик то по итогу с правами остался или нет?
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27k
Sheir Полчаса назад
В наше время криптовалют, всяческих платежных систем, брать взятки купюрами....
Дикий народ, дети гор.
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11k
SuperTroll Час назад
Наивный адыгейский юноша
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Burzum
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