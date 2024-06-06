Мировой судья из Адыгеи выбросил взятку из окна во время задержания

Ему, конечно, это не помогло. Теперь, наверное, жалеет, что не съел.
В Майкопе сразу после получения взятки на рабочем месте задержали мирового судью. Во время визита оперативников слуга Фемиды не придумал ничего лучше, чем выбросить полученные деньги в окно, под которым, разумеется, дежурили полицейские. Несмотря на то, что все телодвижения судьи продажного были зафиксированы, тот сделал вид, что ничего не понимает.
По данным следствия, мировой судья Беретарь Рустам Заурбиевич рассматривал административное дело местного водителя, которому за нарушение ПДД грозило наказание в виде лишения прав на полгода. И дабы избавить шофёра от такой неприятности, заботливый судья попросил у нарушителя 30 тысяч рублей. Мужчина на взятку согласился, но оказался честнее должностного лица и обратился в полицию.
Источник:
Сообщается, что в отношении судьи сам председатель СК Бастрыкин возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Рустаму Беретарю грозит до 10 лет колонии. Известно, что Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела и отправила судью в отставку.
Источник:
- Подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора
- Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
- Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
- Судью из Ставропольского края задержали, когда он приехал за «закладкой» с веществами
- Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Мамочки, какой же он осëл...
Дикий народ, дети гор.
Нигде терминалов нет.
Или "не работают".
Только нал.