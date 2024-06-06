Мировой судья из Адыгеи выбросил взятку из окна во время задержания

В Майкопе сразу после получения взятки на рабочем месте задержали мирового судью. Во время визита оперативников слуга Фемиды не придумал ничего лучше, чем выбросить полученные деньги в окно, под которым, разумеется, дежурили полицейские. Несмотря на то, что все телодвижения судьи продажного были зафиксированы, тот сделал вид, что ничего не понимает.





По данным следствия, мировой судья Беретарь Рустам Заурбиевич рассматривал административное дело местного водителя, которому за нарушение ПДД грозило наказание в виде лишения прав на полгода. И дабы избавить шофёра от такой неприятности, заботливый судья попросил у нарушителя 30 тысяч рублей. Мужчина на взятку согласился, но оказался честнее должностного лица и обратился в полицию.