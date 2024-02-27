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Женщина без причины ударила девочку на улице

Женщина без причины ударила девочку на улице

Автор:
27 февраля 2024 13:31
Метки: Видео   в мире   дети   инцидент   нападение   удар   
3303
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Камера наблюдения, установленная на улице, запечатлела момент нападения женщины на незнакомую ей девочку. К счастью, нашёлся тот, кто заступился за ребёнка.

Получила по заслугам

Парень поговорил с дамочкой на понятном ей языке.

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Метки: Видео   в мире   дети   инцидент   нападение   удар   
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20  комментариев
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139k
parallax 2 часа назад
Мало он ей навещал.
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53k
smakido 5 минут назад
Паренек просто большой молодец!
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501
Шэльмавье фон Шольценко 22 минуты назад
Ей бы грушей боксерской работать.
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23k
BiZ 42 минуты назад
норм отхватила
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914
Андрей Граф Час назад
красавиц!
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26k
Slawa49 Час назад
да баба вгашеная в хлам! это же где то у латиносов
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218
Константин Котов Час назад
Нормально. Прям компот-стайл.
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15k
Объект реальности Час назад
Наш человек.
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21k
Shtoppi 2 часа назад
да эта баба очевидно что упоротая.
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92k
sapér Vodička 2 часа назад
Укуренные мрази
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109
Dima sapér Vodička 49 минут назад
навряд ли, там чет по сильнее.
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Совсем негры распоясались...
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
И что-то парня не хочется осуждать. Понимаю, что силой решать вопросы не стоит, все таки мы уже не животные и пытаемся строить цивилизованное общество. Но не получается даже посочувствовать бабе, не женщине.
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