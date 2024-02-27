Женщина без причины ударила девочку на улице

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Камера наблюдения, установленная на улице, запечатлела момент нападения женщины на незнакомую ей девочку. К счастью, нашёлся тот, кто заступился за ребёнка.
Получила по заслугам
Парень поговорил с дамочкой на понятном ей языке.
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