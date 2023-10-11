Мужчина прыгнул в бассейн мемориала жертвам 11 сентября в США

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Не совсем адекватный 33-летний мужчина был замечен возле мемориала, расположенного на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра.
Под крики толпы он побродил по пояс в воде около глубокой ниши. А затем просто лёг и соскользнул вниз с высоты.
Полиция сообщила, что он получил травму левой ноги и был доставлен в больницу Белвью, его состояние стабильно. Кроме того, он арестован, ему предъявлено уголовное обвинение.Общая глубина мемориального бассейна составляет около 15 метров.
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после такого я решил что не буду смеяться над конспирологами