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Мужчина прыгнул в бассейн мемориала жертвам 11 сентября в США

Мужчина прыгнул в бассейн мемориала жертвам 11 сентября в США

Автор:
11 октября 2023 09:35
Метки: 11 сентября   Видео   Нью-Йорк   США   бассейн   в мире   инцидент   мемориал   
2029
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Не совсем адекватный 33-летний мужчина был замечен возле мемориала, расположенного на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра.

Под крики толпы он побродил по пояс в воде около глубокой ниши. А затем просто лёг и соскользнул вниз с высоты.

Полиция сообщила, что он получил травму левой ноги и был доставлен в больницу Белвью, его состояние стабильно. Кроме того, он арестован, ему предъявлено уголовное обвинение.

Общая глубина мемориального бассейна составляет около 15 метров.

Источник:

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Метки: 11 сентября   Видео   Нью-Йорк   США   бассейн   в мире   инцидент   мемориал   
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15  комментариев
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1k
КАКАнгел 47 минут назад
мне кажется когда он падает то под ним кровавое пятно. или это меня глючит ??
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4k
vfrcbvec 20 минут назад
Пятно после него это кровь или показалось?
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23k
Виталий Касандров 39 минут назад
А вообще бассейн на месте башен таки символично. Мол концы в воду.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Слабак. Даже бутылку об голову не разбил.
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6k
Smolny Час назад
Следы пирофорической взрывчатки уже давно пропали, чего он хотел там найти? Визитку СРУ?
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2k
Мурчелло 2 часа назад
Изверги,ну захотел человек искупаться.Теперь его в турму за это? Нацистский режим какой то.
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2k
Ал 2 часа назад
А красное пятно, появившееся после того, как он сиганул внутрь, и которое после этого размыло водой, надо понимать как полинявший свитер или все таки это кровь?
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13k
gavrosh 2 часа назад
Глубоко там?
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869
Олеся К 2 часа назад
а какая там высота то?
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