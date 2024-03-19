Аварийный парашют спас жизнь пилоту и пассажиру самолета

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Жизни пилота и пассажира небольшого самолета Cirrus SR22T были спасены благодаря парашютной системе воздушного судна. Происшествие произошло в районе Белвью в Вашингтоне из-за отказа двигателя.
Самолет отправился из близлежащего аэропорта Рентон для тренировочного полета, но из-за отказа двигателя чуть не потерпел крушение. К счастью, пилот и пассажир не пострадали.
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