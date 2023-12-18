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Мужчина хотел ограбить магазин, но получил отпор&nbsp;

Мужчина хотел ограбить магазин, но получил отпор 

Автор:
18 декабря 2023 09:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   инцидент   ограбление   преступление и наказание   
1882
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Попытка ограбления магазина в США, в котором работают индийцы. Мужчины не позволили наглому злоумышленнику выйти с территории торговой точки.

Преступление и наказание.

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Метки: Видео   США   в мире   инцидент   ограбление   преступление и наказание   
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17  комментариев
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4k
Харон 2 часа назад
Не всё коту Масленица.
Не всё негру BLM.
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2k
max Минуту назад
за прошедший месяц, это было самое позитивное видео.
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758
бдятел 17 минут назад
Пойду ещё раз пересмотрю!
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11k
Фомич 20 минут назад
Индийцы всегда славились своими массажами...
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1k
paranoik_ 21 минуту назад
на ЭТОТ БЛМ можно смотреть вечно
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8k
Nikolay 22 минуты назад
Ну кто же так бьет?! Раз двадцать палкой звезданул, а ноги сих пор не переломаны!
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8k
Станислав 36 минут назад
Ппц они уже с ведрами приходят. Скоро на грузовиках приезжать будут.
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20k
Дмитрий 46 минут назад
Негр, походу, мазохист. Раз в месяц пытается ограбить магазин и получает палкой по заднице


Но отдадим должное ролику, он из той редкой категории, где повторы не раздражают, а наоборот -- радуют.
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2k
Алексей Гулевич 46 минут назад
за то как он там пораскидывал - поепалу битой надо грузить
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217
ruslan d 48 минут назад
Красота
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846
Я здесь транзитом 48 минут назад
Прекрасное видео.
Когда будет продолжение, в котором индусы-куклуксклановцы устраивают этому черножопому суд Линча?
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11k
Павел 57 минут назад
В этом видео прекрасно все.
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6k
pinbalist Час назад
Лучшего видео вы сегодня уже не увидите.
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58k
dima423 Час назад
Получил хороших "атата"))
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4k
Горожанин 2 часа назад
Смелый сикх. Очень смелый. И бойкий... Когда всё сделал белый человек))
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