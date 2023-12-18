Мужчина хотел ограбить магазин, но получил отпор 

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Попытка ограбления магазина в США, в котором работают индийцы. Мужчины не позволили наглому злоумышленнику выйти с территории торговой точки.
Преступление и наказание.
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Не всё негру BLM.
Но отдадим должное ролику, он из той редкой категории, где повторы не раздражают, а наоборот -- радуют.
Когда будет продолжение, в котором индусы-куклуксклановцы устраивают этому черножопому суд Линча?