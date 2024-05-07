Мужчина пытался застрелить пастора в США

Мужчина попытался застрелить пастора в Пенсильвании во время проповеди, но пистолет дал осечку.

26-летний Бернард Полит зашёл в церковь "Обитель Иисуса" в Северном Брэддоке и нацелился в сторону священника, читающего проповедь. Прихожане скрутили преступника и передали полицейским.

Задержанный утверждает, что "сделать это ему сказал Бог". Он планировал убить священника, а затем дождаться полиции и "очистить свой разум" в тюрьме. Бернарду Политу предъявлено обвинение в покушении на убийство.