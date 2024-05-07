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Мужчина пытался застрелить пастора в США

Мужчина пытался застрелить пастора в США

Автор:
07 мая 2024 08:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   Церковь   в мире   инцидент   пастор   пистолет   
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Злоумышленник попытался застрелить пастора во время церковной службы. К счастью, пистолет дал осечку.

Мужчина попытался застрелить пастора в Пенсильвании во время проповеди, но пистолет дал осечку.

26-летний Бернард Полит зашёл в церковь "Обитель Иисуса" в Северном Брэддоке и нацелился в сторону священника, читающего проповедь. Прихожане скрутили преступника и передали полицейским.

Задержанный утверждает, что "сделать это ему сказал Бог". Он планировал убить священника, а затем дождаться полиции и "очистить свой разум" в тюрьме. Бернарду Политу предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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Метки: Видео   США   Церковь   в мире   инцидент   пастор   пистолет   
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9  комментариев
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7k
Харон ( Χάρων) Час назад
А чего пастор прячется? Или на Бога уже не надеется?
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Антон Полчаса назад
Постанова кажись какая
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9k
Гвоздь 41 минуту назад
если пастор во что-то верил, то его вера окрепла
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11k
Zемляк 2 часа назад
Теперь верующие заорут про божественное спасение
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Когда у нас идиоты начинают ныть про разрешение на короткоствол, пусть смотрят такие видео .
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3641 пост (3605 в горячем)

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