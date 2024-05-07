Мужчина пытался застрелить пастора в США

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Злоумышленник попытался застрелить пастора во время церковной службы. К счастью, пистолет дал осечку.
Мужчина попытался застрелить пастора в Пенсильвании во время проповеди, но пистолет дал осечку.
26-летний Бернард Полит зашёл в церковь "Обитель Иисуса" в Северном Брэддоке и нацелился в сторону священника, читающего проповедь. Прихожане скрутили преступника и передали полицейским.
Задержанный утверждает, что "сделать это ему сказал Бог". Он планировал убить священника, а затем дождаться полиции и "очистить свой разум" в тюрьме. Бернарду Политу предъявлено обвинение в покушении на убийство.
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