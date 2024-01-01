В Туле женщины устроили битву с охранниками супермаркета – одному из них досталось по лицу ёлкой

1778
1
1
Как утверждают очевидцы, в предновогодней суете группа цыганок попыталась стащить кое-что из товаров, но охрана их заметила.
Завязалась драка, женщины побежали к выходу и выломали двери, пока одна из них прикрывала отступление, вооружившись искусственной ёлкой из холла.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку
- Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина
- Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами
- Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя
- Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки
Новости партнёров
реклама
Не знаю, будь я на месте охраны я бы едва ли их сдержал, я бы не удержался и истерично ржать начал. Драться новогодними елками, ахаха. Пожалуй, оно бы стоило даже увольнения с работы, вычета украденных продуктов из зарплаты и суток в отделении полиции за мелкое хулиганство - но я бы тоже взял елку и начал с этой цыганкой фехтовать, покатываясь со смеху ))))
Это капец )))