FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1083 поста • 46 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Туле женщины устроили битву с охранниками супермаркета – одному из них досталось по лицу ёлкой

В Туле женщины устроили битву с охранниками супермаркета – одному из них досталось по лицу ёлкой

Автор:
01 января 2024 11:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   елка   конфликт   охраник   тула   цыганка   
1778
1
1

Как утверждают очевидцы, в предновогодней суете группа цыганок попыталась стащить кое-что из товаров, но охрана их заметила.

Завязалась драка, женщины побежали к выходу и выломали двери, пока одна из них прикрывала отступление, вооружившись искусственной ёлкой из холла.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   драка   елка   конфликт   охраник   тула   цыганка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
654
leemur86 3 часа назад
Российские нигеры, БЛМщики))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
КАКАнгел Полчаса назад
А что остальные стоят- держать надо этих мразей. а все разбежались. таких сотрудников надо увольнять а в магазинах необходимо ставить нормальные двери.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юр21 38 минут назад
Цыгане штоль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
363
zu4ara Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Homem 2 часа назад
Когда их уже копать станут,чтоб руки свои не протягивали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук 2 часа назад
Их травить как тараканов надо. Биомусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Альф 57 2 часа назад
Цыгане ВСЕГДА воруют, было бы странно если эти твари не стащили что нибудь. Прости Господи, но, сжечь бы таких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Pasha Panfilov 2 часа назад
Мортал комбат ))) За бой новогодней елкой тетке ачивку надо присвоить )))) "Бой новогодней елкой". Ахаха, реально эпик.
Не знаю, будь я на месте охраны я бы едва ли их сдержал, я бы не удержался и истерично ржать начал. Драться новогодними елками, ахаха. Пожалуй, оно бы стоило даже увольнения с работы, вычета украденных продуктов из зарплаты и суток в отделении полиции за мелкое хулиганство - но я бы тоже взял елку и начал с этой цыганкой фехтовать, покатываясь со смеху ))))
Это капец )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
934
Странник 2 часа назад
искренне жаль, что охранники не заломали хотя бы одну эту тварь до приезда ментов, ибо в следующий раз цыгане будут вести себя еще хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
657
Андрей Понамарев 3 часа назад
А где тут женщины ? Вижу только циганоблядей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1167830



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Космодромы России: сколько их?
Космодромы России: сколько их?
В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами
В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите на эти часы. Сразу два механизма. Но зачем?
Посмотрите на эти часы. Сразу два механизма. Но зачем?
Группа "тиТан" поздравляет всех с наступающим Новым 2024 годом!
Группа "тиТан" поздравляет всех с наступающим Новым 2024 годом!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Новый год#история#СССР#корпоратив#драка#актеры#кошка
#факты#интересно#Россия#природа#Ynews#фильм#Япония#роль
#животные#милота#кино#кот#елка#полиция#конфликт#съемка
Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки Агрессор с ножом получил по заслугам Агрессор с ножом получил по заслугам Словесная перепалка в автобусе переросла в избиение Словесная перепалка в автобусе переросла в избиение Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя

На что жалуетесь?

Вернуться