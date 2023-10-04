Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами

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На базе отдыха в Краснодаре между двумя компаниями произошёл конфликт из-за того, что одним мужчинам не понравилось, как на них посмотрели другие. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.
Финал конфликта попал на видео. У одного из мужчин перелом черепа и грудины. Он обратился с заявлением в полицию.
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