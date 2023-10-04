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Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами

Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами

Автор:
04 октября 2023 09:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   база отдыха   драка   инцидент   конфликт   краснодар   нокдаун   
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На базе отдыха в Краснодаре между двумя компаниями произошёл конфликт из-за того, что одним мужчинам не понравилось, как на них посмотрели другие. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.

Финал конфликта попал на видео. У одного из мужчин перелом черепа и грудины. Он обратился с заявлением в полицию.

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Метки: Видео   база отдыха   драка   инцидент   конфликт   краснодар   нокдаун   
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6  комментариев
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128
Илья 54 минуты назад
1 удар = испорченной жизни. Люди живут прошлым не понимаю, какое количество камер на улицах. Надеюсь пострадавшие напишут заявление и восторжествует справедливость в виде исправительного срока.
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23k
sanchesS80 5 минут назад
Ударить со спины ничего не ожидающего человека - как будто с детства их этом учат, ну в тех народах, национальность которых называть нельзя.
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59k
Олег 21 минуту назад
обезьяны при прямом взгляде в глаза начинают быть агрессивными..... в мире животных...
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10k
МихА 41 минуту назад
Ну хоть бабу рядом не уложили уже хорошо
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Себастьян Перейра

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