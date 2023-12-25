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Женщина не пустила в лифт азиатку

Женщина не пустила в лифт азиатку

Автор:
25 декабря 2023 09:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   азиатка   конфликт   люди   негатив   нравы   расизм   
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В Москве уроженка Бурятии столкнулась с расизмом. Соседка девушки не захотела пускать ее в лифт, устроив скандал.

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Метки: Видео   азиатка   конфликт   люди   негатив   нравы   расизм   
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54  комментария
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38k
Александр 2 часа назад
Стыдно за таких. Я понимаю когда такую дичь несут хохлы всякие и прибалты с казахами, они с рождения дебилы, но когда Русская женщина такое несет - мне прямо стыдно.
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53k
smakido 6 минут назад
Народ в лифте ведь девушку из Бурятии поддержал! Молодцы !
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1k
Юлия Фоксина 10 минут назад
У женщины с ковром явно провода в голове напутаны или у нее расизм головного мозга. Начнем с того, что территорию Сибири нельзя назвать исконно русской, фактически освоение данных земель государством Российским началось после похода казачьего атамана Ермака во второй половине 16 века (Сибирское Ханство со столицей в Тюмени), территория Бурятии же вошла в состав Российского государства только в середине 17 века, спустя почти 100 лет, при чем вхождение было добровольным. Я уже молчу, что большая часть России по территории находится именно в Азии (все что восточнее Уральского хребта, то есть Сибирь (включая р.Бурятию) , Забайкалье, Дальний восток и т.д.)
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1k
Тимур 11 минут назад
Тупость!!! Похоже баба ничего не читает, кроме статусов в VK и заголовков в прессе, раз с умным видом орёт такую дичь.

P. S. Россия - это, примерно, 134-137 национальностей и мелких народов. Так что "портрет" исконно русского весьма.... Эээ, не поддающийся описанию !!! Вот исконно русская земля - легко.
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14k
кот базилий 16 минут назад
Просто все устали от этого "нашествия", вот бабу и понесло.
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7k
a6m5 17 минут назад
Баба дура не потому, что баба, а потому, что дура.
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2k
Петрович Полчаса назад
Как то буряты, якуты, калмыки, корейцы, татары, башкиры, дагестанцы, чеченцы, армяне, молдаване, гагаузы и даже цыгане совсем не бесят и мигрантами не считаются. Это все наши. А вот понаехавшие киргизы, таджики, казахи со своими "языковыми патрулями" таки да, вызывают негодование. Сказки про их нужность для экономики пусть депутаты (Затулин и т.п.) оставят себе. Не секрет, что "ценные иностранные специалисты" ничего в производственный сектор не несут, а растворяются на рынках и в сфере услуг.
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4k
brotherirk 36 минут назад
некоторые бурятки очень даже ничего
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33k
Slonyash 36 минут назад
Ээээ... Так Россия до Урала - Европа, а после - Азия.

Тётка с географией не дружит.
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0
с востока 36 минут назад
тетку с Бурятии выгнали - уникальный случай конечно.... Это она еще и про якутов не знает
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4k
Хачик 51 минуту назад
Выражение лица напомнило...

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762
Paltry 52 минуты назад
Очередное метание говна - с чего все начиналось не понятно, т.к. видео обрезано, есть только вопли мадам из Бурятии.
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16k
куджо 56 минут назад
На бурятку бочку катить и такую чушню нести?! Откуда это нас буряты выгнали? Да я за бурят!)))
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3k
Fiverknot 57 минут назад
Надо четко разделять мигрантов гастарбайтеров и наши народности:якутов, бурятов, калмыков и прочих. Разница огромная и она видна как в отсутствии акцента при общении на русском так и в поведении. Лифтовая дура мозги не включила, а наоборот врубила эмоции.
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452
Кристофер Робин 59 минут назад
Недалекая тетка, несет откровенную ересь , стыдно за нее.
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769
Руслан Час назад
Маразм крепчал!.. Дамочке пролечиться бы не помешало! Неужели забыла, что у нас многонациональная страна!??
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32k
Ashabad Час назад
Нет ничего хуже для нации, чем национализм. Это касается всех наций и народностей: русских, киргизов, американцев, зулусов, тутси, хуту и так далее и тому подобное. Украина это ярко продемонстрировала. Не надо брать пример с них.
Национализм ведёт к нравственному и физиологическому вырождению нации. Это законы природы, от этого никуда не денешься.
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35k
Fat Lynx Час назад
Бытовой конфликт... апосля в ход пошли "последние аргументы" за которые и зацепились и начали раздувать межнациональное.
Раньше интернета не было и о своих дураках знали только во дворе, ну в худшем случае был районный дурачок, а теперь...
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2k
max Час назад
лифт только для коренных лифтовцев
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14k
gavrosh Час назад
Головной убор у неё не правильный)
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3k
bosayk Час назад
а потом они утверждают, что Сибирь не колония) минусуйте
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