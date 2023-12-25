Женщина не пустила в лифт азиатку

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В Москве уроженка Бурятии столкнулась с расизмом. Соседка девушки не захотела пускать ее в лифт, устроив скандал.
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P. S. Россия - это, примерно, 134-137 национальностей и мелких народов. Так что "портрет" исконно русского весьма.... Эээ, не поддающийся описанию !!! Вот исконно русская земля - легко.
Тётка с географией не дружит.
Это в стране, которая скоро два года вроде бы как борется с нацизмом!
Национализм ведёт к нравственному и физиологическому вырождению нации. Это законы природы, от этого никуда не денешься.
Раньше интернета не было и о своих дураках знали только во дворе, ну в худшем случае был районный дурачок, а теперь...