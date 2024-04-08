FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1337 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Екатеринбурге местный житель, вооружившись пистолетом, напал на курьера

В Екатеринбурге местный житель, вооружившись пистолетом, напал на курьера

Автор:
08 апреля 2024 11:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   курьер   люди   негатив   пистолет   
1552
1
1

Сотрудник сервиса доставки поинтересовался у мужчины, можно ли ему ехать. Екатеринбуржец ответил ему отказ и, направив на курьера пистолет, потребовал от него раздеться.


— Сюда быстро, — говорит терминатор.

— Что такое? Что случилось? — спокойно спрашивает курьер.

Дальше никакого ответа не последовало. Курьер спокойно говорит: "Мужчина, я опаздываю на заказ. Я сейчас на работе", в это время пистолет направили ему в лоб. Курьер не растерялся и умчался.


Когда курьер уехал на велосипеде, мужчина несколько раз попытался сделать выстрелы в спину, однако оружие оказалось незаряженным.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   конфликт   курьер   люди   негатив   пистолет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
turyst 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сол Гудман 2 минуты назад
Дебилоид, надеюсь его найдут, засунут ему эту пукалку в задницу и провернут три раза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Majul Полчаса назад
Тупое, бухое животное.
Засунуть ему этот ствол в одно место. Надеюсь сядет надолго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kolyaka 59 минут назад
Надо чтоб курьер тоже имел возможность иметь в кармане ствол, желательно огнестрельный и адекватную правовую практику применения в самообороне вот тогда настанет торжество справедливости и пьяная мразь 10 раз подумает прежде чем размахивать перед лицом у людей оружием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Час назад
надеюсь, присядет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
МихА Час назад
Мне нужен твой велик, куртка, обувь и трусы, РАЗДЕВАЙСЯ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 2 часа назад
Терминатор уже не тот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
ДокторКто 2 часа назад
Вот какой глупый человек)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2449 постов (2389 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

504062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов
"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд...
Как с возрастом меняется отношение к Косте Иночкину и товарищу Дынину⁠⁠
Как с возрастом меняется отношение к Косте Иночкину и товарищу Дынину⁠⁠
Набирающие популярность в сообществах
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#дети#собака#шоу бизнес#милота#СССР#дамба#комментарии
#животные#Юмор#история#интересно#инцидент#Россия#Орск#интересное#задержание#мужество
#в мире#забавно#Прикол#США#подвиг#здоровье#падение#кот#кино#Суд
В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета Перелез через стойку и пытался запинать работников ногами: неадекватный посетитель "Вкусно и точка" Перелез через стойку и пытался запинать работников ногами: неадекватный посетитель "Вкусно и точка" Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре

На что жалуетесь?

Вернуться