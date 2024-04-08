В Екатеринбурге местный житель, вооружившись пистолетом, напал на курьера

— Сюда быстро, — говорит терминатор. — Что такое? Что случилось? — спокойно спрашивает курьер.

Дальше никакого ответа не последовало. Курьер спокойно говорит: "Мужчина, я опаздываю на заказ. Я сейчас на работе", в это время пистолет направили ему в лоб. Курьер не растерялся и умчался.

Когда курьер уехал на велосипеде, мужчина несколько раз попытался сделать выстрелы в спину, однако оружие оказалось незаряженным.



