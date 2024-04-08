В Екатеринбурге местный житель, вооружившись пистолетом, напал на курьера

1552
1
1
Сотрудник сервиса доставки поинтересовался у мужчины, можно ли ему ехать. Екатеринбуржец ответил ему отказ и, направив на курьера пистолет, потребовал от него раздеться.
— Сюда быстро, — говорит терминатор.
— Что такое? Что случилось? — спокойно спрашивает курьер.
Дальше никакого ответа не последовало. Курьер спокойно говорит: "Мужчина, я опаздываю на заказ. Я сейчас на работе", в это время пистолет направили ему в лоб. Курьер не растерялся и умчался.
Когда курьер уехал на велосипеде, мужчина несколько раз попытался сделать выстрелы в спину, однако оружие оказалось незаряженным.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро
- «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре
- Женщина не пустила в лифт азиатку
- В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета
- Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин
Новости партнёров
реклама
Засунуть ему этот ствол в одно место. Надеюсь сядет надолго.