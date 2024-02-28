Перелез через стойку и пытался запинать работников ногами: неадекватный посетитель "Вкусно и точка"

2846
1
1
19-летний парень сначала приставал к посетителям заведения, а затем перелез через стойку и набросился на сотрудников. Но пацаны за кассой оказались не так просты, скрутили дебошира за считанные секунды.
Его дружок слегка помогал, но не шибко. Обоих героев забрала полиция. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро
- В Зеленограде злоумышленник обстрелял прохожего из травматического пистолета
- Женщина не пустила в лифт азиатку
- Сотрудник нижегородского автосервиса избил коллегу лопатой
- «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре
Новости партнёров
реклама
Ничего страшного. В органах приведут в норму и выдадут направление для прохождения лечения (скорее всего, препарат будет дорогим))).