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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1241 пост • 55 подписчиков подписаться
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Перелез через стойку и пытался запинать работников ногами: неадекватный посетитель "Вкусно и точка"

Перелез через стойку и пытался запинать работников ногами: неадекватный посетитель "Вкусно и точка"

Автор:
28 февраля 2024 11:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вкусно и точка   конфликт   люди   неадекватный посетитель   негатив   странное поведение   
2846
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19-летний парень сначала приставал к посетителям заведения, а затем перелез через стойку и набросился на сотрудников. Но пацаны за кассой оказались не так просты, скрутили дебошира за считанные секунды.

Его дружок слегка помогал, но не шибко. Обоих героев забрала полиция. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

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Метки: Видео   вкусно и точка   конфликт   люди   неадекватный посетитель   негатив   странное поведение   
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18  комментариев
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21k
Shtoppi Час назад
существо под веществами по ходу?
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11k
Михаил 3 минуты назад
п*здец ему и точка))
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12k
Dmitry 10 минут назад
Малолетний дебил в неадекватном состоянии.
Ничего страшного. В органах приведут в норму и выдадут направление для прохождения лечения (скорее всего, препарат будет дорогим))).
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913
Андрей Граф 10 минут назад
наркоман
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11k
АСИСЯЙ 11 минут назад
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7k
Neo 18 минут назад
Зумеры забыли, что они не в интернете.
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
кому-то ВКУСНО, кому-то..ТОЧКА
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1k
Димыч 24 минуты назад
Пересолил.
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1k
Flint 24 минуты назад
Классное фото получилось)
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830
cdzpm Полчаса назад
абдолбанное существо!
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11k
Алексей 38 минут назад
Заказывать будите ?))))))))
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5k
Отвратительный Мужик 58 минут назад
Наркоманы не люди , по всем понятиям наркоман это животное.
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6k
sumrаknn Час назад
неадекватный посетитель "Вкусно и точка". уже звучит ипануто. Там что, есть адекватные посетители? Вы можете представить палестинца в еврейском общепите? а пакистанца в индийском? а свинорылого в русском? а у нас типа адекватные туда ходят?
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627
Zmey8838 Час назад
Весна идет.....
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