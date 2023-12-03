В Уфе мужчина устроил самосуд над прохожим из-за аккумулятора

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Умный домофон снял сцену на крыльце: судья Дредд решил, что поймал вора аккумуляторов и устроил допрос парню, который просто хотел домой. А заодно и его соседям. Выяснять правду помогал канцелярский нож, а мешал насморк.
Соседи бдительность мужика не оценили и в итоге оказались в заложниках.
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