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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 984 поста • 45 подписчиков подписаться
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В Уфе мужчина устроил самосуд над прохожим из-за аккумулятора

В Уфе мужчина устроил самосуд над прохожим из-за аккумулятора

Автор:
03 декабря 2023 12:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   УФА   аккумулятор   конфликт   люди   мужчина   неадекват   негатив   нож   соседи   
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Умный домофон снял сцену на крыльце: судья Дредд решил, что поймал вора аккумуляторов и устроил допрос парню, который просто хотел домой. А заодно и его соседям. Выяснять правду помогал канцелярский нож, а мешал насморк.

Соседи бдительность мужика не оценили и в итоге оказались в заложниках.

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Метки: Видео   УФА   аккумулятор   конфликт   люди   мужчина   неадекват   негатив   нож   соседи   
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6  комментариев
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2k
Максим Макашев Час назад
у6людок соли перенюхал
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3k
Froll 7 минут назад
Угрожая ножом отжал аккумулятор.Это же разбой.Почему полицию не вызывают?Или действительно стащил где-то.Пацан как-то просто расстался с аккумулятором.
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82
zuckergut 9 минут назад
тварина, пересолил походу
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512
AlexWoyz 9 минут назад
девчонка смелая, сразу по делу разговор повела..
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Чего он с этой мразотой обгашенной говорит?
Вызывай полицию, пусть его упакуют
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10k
SuperTroll 58 минут назад
Пристрелить ублюдка обожеванного и дело с концом.
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